L'Ukraine, qui a dû trouver d'autres moyens d'exporter ses céréales depuis que la Russie a quitté l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire négocié par l'ONU à la mi-juillet, augmente ses expéditions par route et par rail, ont indiqué des courtiers mercredi.

Spike Brokers a déclaré que 188 000 tonnes de produits agricoles ont été exportées par camion entre le 1er et le 11 septembre, contre 169 000 tonnes au cours de la période correspondante en août. La société avait expédié 146 000 tonnes au cours de la période correspondante en juillet.

"Les points de passage les plus actifs en septembre ont été ceux situés entre l'Ukraine et la Pologne", a indiqué la Commission dans un rapport.

Les courtiers ont indiqué que les exportations de céréales par voie ferrée via la frontière ukraino-polonaise avaient également augmenté de 14 % au cours de la semaine écoulée.

"Les passages frontaliers roumains sont utilisés pour 114,8 wagons de céréales par jour, soit une augmentation de 28,8 wagons par jour ou de 33,49 % par rapport à la semaine dernière", a déclaré Spike Brokers.

Spike Brokers a indiqué que le trafic par les frontières hongroises et slovaques avait également augmenté.

"Au 10 septembre, le transfert quotidien moyen de cargaisons de céréales est de 498 wagons par jour. Au cours de la semaine écoulée, le chiffre global a augmenté de +34 wagons par jour, soit de 7,33 %", ont déclaré les courtiers.

Avant l'invasion russe de février 2022, les pays d'Europe de l'Est ne figuraient pas parmi les principaux importateurs de céréales ukrainiennes, mais les exportations de céréales et d'oléagineux ukrainiens vers la Pologne et la Roumanie ont fortement augmenté l'année dernière, selon les données des douanes ukrainiennes.

Les autorités ukrainiennes ont averti mardi que le pays pourrait demander un arbitrage international concernant les restrictions sur ses exportations de céréales après que la Pologne a déclaré qu'elle continuerait à bloquer les importations nationales de céréales ukrainiennes même si Bruxelles lève l'interdiction.

Les restrictions imposées par l'Union européenne en mai ont permis à la Pologne, à la Bulgarie, à la Hongrie, à la Roumanie et à la Slovaquie d'interdire les ventes intérieures de blé, de maïs, de colza et de graines de tournesol ukrainiens, tout en autorisant le transit de ces cargaisons destinées à être exportées ailleurs.