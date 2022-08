L'Ukraine célèbre le jour de l'indépendance, mais craint de nouvelles attaques.

Une sirène de raid aérien a troublé le calme de Kiev le matin de la fête de l'indépendance de mercredi, suite aux avertissements alarmants selon lesquels la Russie pourrait lancer de nouvelles attaques sur les grandes villes. Kiev a averti Moscou d'une réponse puissante si cela se produisait.

Le jour férié, qui tombe six mois après l'invasion de la Russie, est habituellement marqué par un défilé militaire, mais craignant des attaques sur les rassemblements de masse, Kiev a interdit les événements publics dans la ville cette année et les rues étaient beaucoup plus calmes que d'habitude.

"J'espère que (la guerre) prendra fin cette année, afin que nous puissions être joyeux au printemps prochain... J'aimerais que nous recevions plus d'aide, pour que cela se termine plus tôt et que nous puissions commencer à vivre la vie heureuse que nous avions avant la guerre", a déclaré Anna Husieva, 27 ans, une habitante de Kiev.

À l'approche de la fête nationale, les citoyens se sont pressés dans l'artère centrale, posant pour des photos près des carcasses de chars russes et mangeant de la barbe à papa colorée en jaune et bleu du drapeau national.

Ils ont réfléchi à l'ironie de l'exposition de blindés quelques mois après que le leader tchétchène Ramzan Kadyrov, un allié du président Vladimir Poutine, ait vanté les plans d'un défilé militaire russe à Kiev - jusqu'à ce que l'assaut de Moscou sur la capitale soit abandonné en mars.

"Poutine rêvait d'un défilé sur Khreshchatyk, eh bien - le voici", a déclaré Pavel Pidreza, 62 ans, un soldat ukrainien à la retraite qui admirait les chars lors d'une promenade avec sa femme, Vira.

Alors qu'ils parlaient de résilience nationale, les habitants ont également exprimé sans détour leur chagrin face à six mois de guerre qui ont fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et rasé des villes entières.

APPREHENSION

Des pans entiers de l'Ukraine sont occupés et l'on craint que l'hiver qui s'annonce soit de loin le pire depuis 1991, les pénuries de gaz naturel et de charbon menaçant tout, de l'approvisionnement en électricité au chauffage des maisons.

Parmi les fêtards du centre de Kiev lundi, un homme nommé Oleksandr s'est perdu dans ses larmes en repensant aux six mois de dévastation et s'est exclamé d'une voix tremblante qu'il était incapable de parler davantage.

"Probablement personne n'a fait autant pour unir l'Ukraine que Poutine", a déclaré un autre résident, Yevhen Palamarchuk, 38 ans. "Nous avons toujours eu des tensions internes dans le pays, mais depuis 2014, et surtout depuis février, nous sommes plus unis que jamais."

Il a dit que lui, comme ses amis, attendaient avec impatience de voir l'Ukraine regagner des territoires dans le sud dans une contre-offensive tant vantée après avoir utilisé des armes sophistiquées fournies par l'Occident pour harceler et frapper les lignes d'approvisionnement russes.

"Les gens sont fatigués par la guerre, mais ils sont optimistes. Cela aide que nous recevions des armes de l'Ouest ... Tout le monde attend le premier grand succès de notre armée", a déclaré Palamarchuk.

Le jour de l'indépendance est l'un des jours fériés les plus importants en Ukraine et a pris une signification sacrée dans le cadre de ce que Kiev appelle une guerre d'agression de style impérial russe.

Moscou présente l'invasion comme une opération spéciale visant à démilitariser une Ukraine tournée vers l'Ouest et à la débarrasser des personnes qu'elle qualifie de nationalistes, un prétexte que l'Occident et Kiev ont rejeté comme faux.

Une majorité écrasante d'Ukrainiens a voté en faveur de l'indépendance de l'Union soviétique dominée par la Russie lors d'un référendum en août 1991.

Palamarchuk a déclaré qu'il considérait la menace de la Russie cette semaine comme sérieuse, mais que Poutine n'avait plus beaucoup d'options pour intensifier son attaque contre l'Ukraine, sauf à recourir à une escalade radicale avec l'utilisation d'armes nucléaires.

"À ce stade, en vivant en Ukraine, il y a toujours le risque d'être touché par une roquette. Je ne pense pas que statistiquement ce soit très probable, cela me rassure un peu", a déclaré Palamarchuk.