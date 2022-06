L'Ukraine cherche des moyens d'écouler ses céréales

L'Ukraine cherche des moyens de faire sortir les céréales et les huiles végétales du pays en brisant le blocus de la mer d'Azov et de la mer Noire imposé depuis des mois par la marine russe et en acheminant davantage de marchandises par voie terrestre.

La guerre, ainsi que les sanctions occidentales contre la Russie, ont fait grimper en flèche le prix des céréales, de l'huile de cuisson, des engrais et de l'énergie.

Cette situation menace à son tour une crise alimentaire mondiale, car de nombreux pays, dont certains des plus pauvres, comptent sur la Russie et l'Ukraine pour plus de la moitié de leurs importations de blé.

La Russie et l'Ukraine représentent à elles deux près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé, et leur importance a été soulignée par l'interdiction d'exporter imposée par l'Inde et les mauvaises conditions météorologiques des récoltes en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

L'Ukraine est également un exportateur majeur de maïs, d'orge, d'huile de tournesol et d'huile de colza, tandis que la Russie et la Biélorussie - qui a soutenu Moscou dans la guerre et est également sous le coup de sanctions - représentent plus de 40 % des exportations mondiales de potasse, un nutriment pour les cultures.

QUELLE QUANTITÉ DE CÉRÉALES EST BLOQUÉE EN UKRAINE ?

Les céréales sont l'une des principales industries de l'Ukraine, avec des exportations totalisant 12,2 milliards de dollars en 2021 et représentant près d'un cinquième des exportations du pays.

Avant la guerre, l'Ukraine exportait 98 % de ses céréales et oléagineux via la mer Noire, à un rythme pouvant atteindre 6 millions de tonnes par mois. En général, seule une fraction de ses exportations passait par le rail, où les coûts de transport sont plus élevés.

Mais avec les ports bloqués et le système ferroviaire incapable de faire face au volume supplémentaire, le pays n'exporte actuellement qu'entre 1 et 1,5 million de tonnes par mois.

La semaine dernière, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé la Russie d'utiliser la nourriture comme une arme en Ukraine en retenant "en otage" les fournitures destinées non seulement aux Ukrainiens, mais aussi à des millions de personnes dans le monde. Le Kremlin affirme que c'est l'Occident qui a déclenché la crise en imposant des sanctions à Moscou.

Selon un responsable de l'agence alimentaire de l'ONU, près de 25 millions de tonnes de céréales étaient bloquées en Ukraine au début du mois de mai en raison des problèmes d'infrastructure et du blocus naval. Alors que les prix s'envolent, les agences des Nations unies doivent réduire de moitié les rations alimentaires destinées aux réfugiés et aux personnes déplacées dans certaines régions du Sahel, par exemple, en raison d'un manque de financement massif.

POURQUOI LES CÉRÉALES NE PEUVENT-ELLES PAS SORTIR D'UKRAINE PAR VOIE TERRESTRE ?

L'exportation par train est un défi car le système ferroviaire ukrainien fonctionne sur un écartement différent de celui de ses voisins européens comme la Pologne. Les céréales doivent donc être transférées dans différents trains à la frontière, où il n'y a pas beaucoup d'installations de transfert ou de stockage.

Kiev a également intensifié ses efforts pour expédier le grain via le port roumain de Constanta, sur la mer Noire. Mais à la mi-mai, seules 240 000 tonnes de céréales environ - soit 1 % du volume bloqué en Ukraine - étaient passées par là, a déclaré son directeur Florin Goidea à Reuters.

Le réacheminement des céréales vers la Roumanie implique le transport par rail jusqu'aux ports du Danube et le chargement des cargaisons sur des barges pour les faire naviguer vers Constanta - ce qui rend le processus complexe et coûteux.

QUELLES AUTRES OPTIONS SONT DISCUTÉES ?

Les puissances occidentales ont discuté de l'idée de mettre en place des "couloirs sécurisés" pour permettre l'expédition de céréales depuis les ports ukrainiens.

Mais les responsables ont prévenu qu'un tel couloir ne serait pas possible sans le consentement de la Russie.

L'Ukraine dit avoir besoin de "garanties de sécurité", le vice-ministre de l'économie Taras Kachka ayant déclaré à Reuters la semaine dernière que la présence de "navires de pays tiers dans la zone serait une situation idéale".

Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré à son tour que s'il devait tenir compte d'un appel des Nations unies à ouvrir l'accès aux ports ukrainiens de la mer Noire, la levée des sanctions contre la Russie devrait également être envisagée, a rapporté l'agence de presse Interfax.

Les mines dérivantes dans la mer Noire, que chaque partie accuse l'autre de planter, rendent les choses encore plus difficiles.

Les coûts d'assurance pour tout navire bravant ces voies de navigation seraient également probablement très élevés.

La situation a pris un caractère d'urgence supplémentaire en raison d'un manque d'espace de stockage des céréales en Ukraine, où la prochaine récolte aura lieu à partir de juillet.

Selon le centre de recherche APK-Inform, jusqu'à 35 % de la capacité totale de stockage de l'Ukraine, qui s'élève à 61 millions de tonnes, pourrait encore être utilisée par l'ancienne récolte de 2021 au moment de la nouvelle récolte. (Reportages supplémentaires de Gus Trompiz à Paris ; rédaction de Silvia Aloisi ; édition de Jason Neely)