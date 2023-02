L'Ukraine cherche des navires de plus fort tonnage pour stimuler ses exportations dans le cadre de l'accord sur les céréales

Après un blocus de près de six mois causé par l'invasion russe, trois ports ukrainiens de la mer Noire ont été débloqués fin juillet dans le cadre d'un accord entre Moscou et Kiev négocié par les Nations unies et la Turquie.

Mais l'Ukraine a accusé à plusieurs reprises la Russie de retarder les inspections des navires transportant des produits agricoles ukrainiens, ce qui a entraîné une réduction des expéditions et des pertes pour les commerçants.

La Russie a nié ces accusations.

Le ministère ukrainien de l'agriculture a déclaré dans un communiqué qu'en raison du ralentissement des inspections dans le Bosphore, une file d'attente de 108 navires s'est formée le 9 février.

Il a déclaré que pour "réduire les temps d'arrêt et augmenter les exportations", le tonnage minimum des navires pourrait être porté à 25 000 tonnes au lieu de 20 000 tonnes pour les céréales et à 10 000 tonnes au lieu de 6 000 tonnes pour les huiles végétales.

"Compte tenu du nombre moyen d'inspections - 2,5 navires par jour - nous pensons que les nouvelles règles auront un effet sur l'augmentation des expéditions en un mois et demi", a déclaré le ministère.

Il a ajouté qu'il proposerait d'introduire les nouvelles règles pour les navires qui ne font pas encore la queue.

L'Ukraine a exporté près de 17 millions de tonnes de céréales et d'oléagineux depuis l'ouverture du corridor jusqu'à la fin du mois de janvier, a déclaré le syndicat ukrainien des négociants en céréales UGA.

Il a noté qu'en janvier 2023, les exportations de produits agricoles "ont diminué de manière significative en raison de retards délibérés dans les inspections de navires par la Russie".

Les exportations de céréales de l'Ukraine au cours de la saison 2022/23, qui s'étend jusqu'en juin, ont diminué de 29,2 % pour atteindre 28,2 millions de tonnes au 8 février, en raison d'une récolte plus faible et des difficultés logistiques causées par la guerre, selon les données du ministère.

Grand producteur et exportateur mondial de céréales, la production de l'Ukraine devrait baisser à environ 51 millions de tonnes en poids propre en 2022, contre un record de 86 millions de tonnes en 2021. Les responsables ont imputé cette chute aux hostilités dans les régions de l'est, du nord et du sud du pays.