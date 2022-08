L'Ukraine cible les soldats russes qui menacent la plus grande centrale nucléaire d'Europe

L'Ukraine et la Russie ont échangé des accusations à propos de multiples incidents de bombardement de la station de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine. Les troupes russes ont capturé la station au début de la guerre.

"Chaque soldat russe qui tire sur la centrale, ou qui tire en utilisant la centrale comme couverture, doit comprendre qu'il devient une cible spéciale pour nos agents de renseignement, pour nos services spéciaux, pour notre armée", a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy lors d'une allocution en soirée samedi.

Zelenskiy, qui n'a pas donné de détails, a répété les affirmations selon lesquelles la Russie utilisait la centrale comme moyen de chantage nucléaire.

La centrale domine la rive sud d'un vaste réservoir sur le fleuve Dnipro. Les forces ukrainiennes qui contrôlent les villes situées sur la rive opposée ont subi des bombardements intenses de la part de la partie tenue par la Russie.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a accusé la Russie de "frapper la partie de la centrale nucléaire où est produite l'énergie qui alimente le sud de l'Ukraine".

"L'objectif est de nous déconnecter de la (centrale) et d'en accuser l'armée ukrainienne", a écrit Podolyak sur Twitter.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui cherche à inspecter la centrale, a mis en garde contre une catastrophe nucléaire si les combats ne cessent pas. Les experts nucléaires craignent que les combats n'endommagent les piscines de combustible usé de la centrale ou les réacteurs.

Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à la création d'une zone démilitarisée autour de l'installation de Zaporizhzhia, qui est toujours gérée par des techniciens ukrainiens.

Kiev a déclaré depuis des semaines qu'elle planifiait une contre-offensive pour reprendre les provinces de Zaporizhzhia et de Kherson voisines, la plus grande partie du territoire dont la Russie s'est emparée après son invasion du 24 février et qui est toujours aux mains des Russes.

Auparavant, les forces russes et ukrainiennes se sont battues pour le contrôle de Tchornobyl, le site encore radioactif du pire accident nucléaire du monde, faisant également craindre une catastrophe.

LE FOSSÉ DIPLOMATIQUE SE CREUSE

L'invasion de la Russie, qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale" visant à démilitariser et à "dénazifier" son petit voisin, a poussé les relations entre Moscou et Washington à un point bas, la Russie ayant averti qu'elle pourrait rompre ses liens.

Les États-Unis ont pris la tête des alliés occidentaux de l'Ukraine en lui fournissant des armes pour se défendre et des sanctions punitives contre Moscou.

Vendredi, un haut responsable russe a déclaré que Moscou avait dit à Washington que si le Sénat américain adoptait une loi désignant la Russie comme un "État soutenant le terrorisme", les liens diplomatiques seraient gravement endommagés et pourraient même être rompus.

Samedi, un haut fonctionnaire du ministère russe des Affaires étrangères a averti que toute saisie d'actifs russes par les États-Unis détruirait complètement les relations bilatérales, a rapporté TASS.

"Nous avertissons les Américains des conséquences néfastes de telles actions qui endommageront définitivement les relations bilatérales, ce qui n'est ni dans leur intérêt ni dans le nôtre", a déclaré AlexanderDarchiev, chef du département nord-américain du ministère. Il n'a pas précisé à quels actifs il faisait référence.

M. Darchiev a déclaré que l'influence des États-Unis sur l'Ukraine avait augmenté au point que "les Américains deviennent de plus en plus une partie directe dans le conflit".

Les États-Unis et l'Europe, craignant d'être entraînés directement dans la guerre, ont refusé la demande de l'Ukraine d'établir une zone d'exclusion aérienne pour l'aider à protéger son ciel des missiles et des avions de guerre russes.

NAVIRES DE CÉRÉALES UKRAINIENS

Deux navires supplémentaires transportant des céréales ont quitté les ports ukrainiens de la mer Noire samedi, a déclaré le ministère turc de la défense, portant à 16 le nombre de navires devant partir dans le cadre d'un accord négocié par l'ONU visant en partie à atténuer la crise alimentaire mondiale.

Le ministère ukrainien de l'infrastructure a déclaré samedi que 16 navires transportant 450 000 tonnes de produits agricoles avaient quitté les ports maritimes ukrainiens depuis le début du mois d'août dans le cadre de l'accord, qui garantit un passage sûr pour les navires.

L'accord, signé par l'Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations unies en juillet, alors que des avertissements avaient été lancés quant à la possibilité d'une épidémie d'amines, a permis aux exportations de céréales des ports ukrainiens de la mer Noire de reprendre après avoir été bloquées pendant cinq mois en raison de la guerre.

M. Zelenskiy a déclaré qu'en moins de deux semaines, l'Ukraine avait réussi à exporter la même quantité de céréales depuis trois ports que par la route pendant tout le mois de juillet.

"Cela a déjà permis de réduire la gravité de la crise alimentaire", a-t-il déclaré samedi.

L'Ukraine espère augmenter ses exportations maritimes à plus de 3 millions de tonnes de céréales et autres produits agricoles par mois dans un avenir proche.

L'Ukraine et la Russie sont les principaux exportateurs de céréales. Le blocage des ports ukrainiens a bloqué des dizaines de millions de céréales dans le pays, faisant craindre de graves pénuries alimentaires et même des épidémies de famine dans certaines régions du monde.