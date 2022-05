L'Ukraine contre-attaque les forces russes à l'est

Le conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, Vadym Denisenko, a déclaré dans des commentaires télévisés que les combats près de Kharkiv étaient "notre contre-offensive".

"Elle ne peut plus être arrêtée [...]. Grâce à cela, nous pouvons aller à l'arrière du groupe de forces russes", a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la région de Louhansk dans le Donbas, Serhiy Gaidai, a déclaré que la situation "reste difficile", les forces russes tentant de capturer la ville de Sieverodonetsk.

Il a déclaré que les dirigeants de la République populaire de Lougansk, le territoire de Louhansk contrôlé par les séparatistes soutenus par la Russie, ont déclaré une mobilisation générale, ajoutant que c'était "se battre ou se faire tirer dessus, il n'y a pas d'autre choix".

Dans le sud, les combats faisaient rage autour de la ville de Kherson et des missiles russes ont frappé des zones résidentielles de Mykolayiv, a déclaré le bureau présidentiel à Kiev.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces rapports.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré dimanche que l'offensive russe dans le Donbas était au point mort et que l'Ukraine pourrait remporter la guerre, un résultat que peu d'analystes militaires avaient prédit lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février.

Depuis lors, les troupes russes ont subi de lourdes pertes tout en réduisant des villes et des villages en ruines, tuant des milliers de personnes et envoyant plus de six millions de réfugiés dans les pays voisins. La Russie nie avoir ciblé des civils.

Dans un coup stratégique pour la Russie, qui s'oppose depuis longtemps à l'expansion de l'OTAN, la Finlande a confirmé dimanche qu'elle demanderait à rejoindre l'alliance militaire atlantique.

Les sociaux-démocrates au pouvoir en Suède ont également soutenu l'adhésion à l'OTAN, ouvrant la voie à une candidature et abandonnant des décennies de non-alignement militaire.

L'OTAN et les États-Unis ont déclaré qu'ils étaient convaincus que les deux pays seraient acceptés dans l'alliance et que les réserves de la Turquie, qui souhaite que les pays nordiques cessent de soutenir les groupes militants kurdes présents sur leur territoire, pourraient être surmontées.

L'Ukraine a remporté une série de succès depuis février, renversant une avancée russe sur la capitale Kiev et chassant les forces russes de Kharkiv à l'est.

Depuis la mi-avril, les forces russes ont concentré une grande partie de leur puissance de feu pour tenter de capturer deux provinces orientales connues sous le nom de Donbas.

Moscou a reconnu l'indépendance de la République populaire autoproclamée de Donetsk et de la République populaire de Lougansk dans le Donbas quelques jours avant de lancer son invasion.

Les services de renseignements militaires britanniques ont déclaré que la Russie avait perdu environ un tiers de la force de combat terrestre déployée en février, et que son offensive dans le Donbas avait pris "un retard considérable".

Moscou qualifie son invasion de l'Ukraine d'"opération militaire spéciale" visant à débarrasser le pays des fascistes, une affirmation que Kiev et ses alliés occidentaux considèrent comme un prétexte sans fondement pour une guerre non provoquée.

COMBATS AUTOUR D'IZIUM

Les troupes ukrainiennes ont reçu un coup de pouce moral de la victoire du pays au concours de la chanson Eurovision le week-end dernier, certains affirmant que c'était un signe des victoires à venir sur le champ de bataille.

"Nous avons montré que nous ne pouvons pas seulement nous battre, mais que nous pouvons aussi chanter très bien", a déclaré Vitaliy, un soldat bunkérisé au nord de Kiev.

Les combats les plus intenses semblaient se dérouler autour de la ville d'Izium, dans l'est du pays, tenue par la Russie, où cette dernière a déclaré avoir frappé des positions ukrainiennes avec des missiles.

La force opérationnelle conjointe de l'Ukraine a déclaré que ses troupes avaient repoussé 17 attaques dimanche et détruit 11 pièces d'équipement russe. Le commandement de l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que les forces ukrainiennes avaient abattu deux hélicoptères, deux missiles de croisière et sept drones. .

La Russie a continué à cibler les zones civiles tout au long de la ligne de front dans les régions de Louhansk et de Donetsk, tirant sur 23 villages et villes, a ajouté la force opérationnelle.

L'armée ukrainienne a également reconnu des revers, affirmant que les forces russes "continuent d'avancer" dans plusieurs zones de la région de Donbas.

Il n'y a pas eu non plus de relâchement dimanche dans le bombardement par la Russie des aciéries du port de Marioupol, dans le sud du pays, où quelques centaines de combattants ukrainiens tiennent bon des semaines après que la ville soit tombée aux mains des Russes, selon l'armée ukrainienne.

Dans une vidéo postée par un commandant séparatiste pro-russe, on voit des munitions brûlantes tomber en cascade sur l'aciérie.

Alexander Khodakovsky, un commandant de Donetsk, a déclaré lundi sur sa chaîne Telegram que 10 combattants ukrainiens sont sortis d'un tunnel de l'usine Azovstal en tenant des drapeaux blancs. Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que des "négociations très difficiles et délicates" étaient en cours pour sauver les Ukrainiens à Marioupol et Azovstal.

Natalya, habitante de Mariupol, a déclaré que son appartement avait été bombardé et que trois voisins avaient été tués.

"Nous n'avons pas pu les enterrer à cause des bombardements. Chaque jour, nous avons mis une personne dans une tombe, mais nous n'avons pas pu la recouvrir de terre à cause des bombardements", a-t-elle déclaré.