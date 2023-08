Hic sunt tauri

Les actions ont bouclé le mois de juillet 2023 sur une note positive, poursuivant le rebond démarré à la fin de l'année 2022. Comme rien ne semble en mesure d'affecter le moral des investisseurs, c'est probablement le bon moment pour commencer à avoir peur, me souffle Mamie Lucette à l'oreille. En attendant, les résultats s'empilent et les dilemmes des banquiers centraux sont dilués dans le rosé et la crème solaire.