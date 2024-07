La décision de l'Ukraine de suspendre le transit du pétrole du groupe russe Lukoil vers la Hongrie et la Slovaquie est conforme aux sanctions prises par Kiev à l'encontre de la société et n'a rien à voir avec un chantage, a déclaré vendredi à Reuters Mykhailo Podolyak, conseiller présidentiel ukrainien, rejetant une déclaration hongroise.

Le mois dernier, Kiev a adopté des sanctions bloquant le transit du brut russe par l'oléoduc Druzhba, ce qui a fait craindre des pénuries d'approvisionnement en Hongrie et en Slovaquie.

Lundi, la Hongrie et la Slovaquie ont porté plainte auprès de la Commission européenne, lui demandant d'utiliser un accord d'association qui, selon elles, signifiait que l'Ukraine ne pouvait pas bloquer le transit du pétrole.

Vendredi, un collaborateur du premier ministre hongrois a accusé l'Ukraine de faire chanter la Hongrie et la Slovaquie en interrompant les livraisons de pétrole.

"La situation concernant la suspension du transit de pétrole russe par l'oléoduc Druzhba vers la Hongrie et la Slovaquie n'a rien à voir avec le chantage dans la version ukrainienne", a déclaré M. Podolyak dans un commentaire écrit.

"Il est certain que la Hongrie et la Slovaquie ne se posent pas en véritables gardiens de la paix et n'insistent pas sur la paix et la justice, mais uniquement sur des concessions à la Russie", a-t-il fait remarquer.

M. Podolyak a accusé les pays voisins d'aller "à l'encontre de la ligne" de l'Union européenne, qui a soutenu Kiev dans sa guerre contre la Russie, et leur a recommandé d'exhorter le Kremlin à cesser d'attaquer les canaux énergétiques et de transit ukrainiens.

Le secteur énergétique ukrainien subit depuis des mois des attaques constantes de missiles et de drones russes et a perdu la moitié de sa capacité de production, ce qui a entraîné des pannes massives dans tout le pays.