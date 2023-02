L'Ukraine déclare que les pertes russes sont "importantes" ; Biden se rend en Pologne

La guerre qui a débuté le 24 février de l'année dernière a coûté des centaines de milliers de vies, chassé des millions de personnes de leurs foyers et réduit les villes à l'état de ruines dans des pans entiers du sud et de l'est de l'Ukraine.

Il y a eu peu de changement sur la vaste ligne de front ces derniers mois, les deux parties se préparant aux offensives attendues au printemps, la Russie renforcée par des milliers de conscrits et l'Ukraine fortifiée par des chars de combat occidentaux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré dimanche que la Russie avait subi des pertes "extraordinairement importantes" près de la ville de Vuhledar dans la région orientale de Donbas, que Moscou a prétendu avoir annexée en septembre.

"La situation est très compliquée. Et nous nous battons. Nous brisons les envahisseurs et infligeons des pertes extraordinairement importantes à la Russie", a déclaré Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne.

Zelenskiy a fait référence à plusieurs villes où les combats sont concentrés depuis des mois, en déclarant que "plus la Russie subit de pertes là-bas, dans le Donbas - à Bakhmut, Vuhledar, Marinka, Kreminna - plus vite nous pourrons mettre fin à cette guerre avec la victoire de l'Ukraine".

Le ministère russe de la défense a déclaré samedi que ses forces avaient capturé Hrianykivka, un village de la région orientale de Kharkiv qui se trouve bien au nord de la partie la plus chaude du front, qui se situe autour de Bakhmut.

Lundi, l'état-major ukrainien a déclaré que ses forces avaient "repoussé les attaques russes dans les zones du village de Hrianykivka", mais que les Russes continuaient à bombarder lourdement la zone avec leur artillerie.

SOUTIEN DE L'OTAN

Les responsables ukrainiens ont exhorté les membres du Congrès américain à faire pression sur l'administration de M. Biden pour qu'elle envoie des chasseurs F-16 à Kiev, en affirmant que ces appareils renforceraient la capacité de l'Ukraine à frapper les unités de missiles russes avec des roquettes de fabrication américaine, ont déclaré des parlementaires américains.

Le lobbying a eu lieu au cours du week-end en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich, lors de discussions entre des responsables ukrainiens, dont le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, et des démocrates et républicains du Sénat et de la Chambre des représentants.

Le mois dernier, Biden a répondu "non" lorsqu'on lui a demandé s'il approuverait la demande de l'Ukraine pour des F-16 fabriqués par Lockheed-Martin.

Mais des responsables de l'administration, s'exprimant dimanche, ont déclaré que les États-Unis devraient se concentrer sur la fourniture d'armes pouvant être utilisées immédiatement sur le champ de bataille, plutôt que d'avions de combat nécessitant un entraînement intensif.

Malgré cela, ils n'ont pas exclu de fournir des F-16.

"Les discussions se poursuivront au cours des semaines et des mois à venir", a déclaré l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, sur CNN.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré dimanche que lui et Biden discuteraient d'une éventuelle augmentation de la présence des troupes américaines en Pologne et de la rendre plus permanente, lors de la visite de Biden du 20 au 22 février.

M. Biden a déclaré en juin dernier que les États-Unis installeraient un nouveau quartier général permanent de l'armée en Pologne en réponse aux menaces russes.

M. Biden rencontrera le président polonais Andrzej Duda et des alliés d'Europe de l'Est et parlera de l'Ukraine, mais n'a pas l'intention de traverser l'Ukraine voisine, selon la Maison Blanche.

"Nous sommes en train de discuter avec l'administration du président Biden pour rendre leur présence (de troupes) plus permanente et les augmenter", a déclaré M. Morawiecki dans l'émission "Face the Nation" de CBS.

Le président français Emmanuel Macron a suggéré ce week-end que la Russie devait être "vaincue mais pas écrasée" et que le conflit en Ukraine devait être réglé par des négociations, bien qu'il n'y ait actuellement aucune perspective de pourparlers de paix.

Réagissant à ces remarques, M. Zelenskiy a déclaré dans une interview publiée dimanche que M. Macron perdait son temps à envisager une quelconque forme de dialogue avec la Russie. Les deux présidents se sont entretenus par téléphone dimanche.

"Ce sera un dialogue inutile. En fait, Macron perd son temps. Je suis arrivé à la conclusion que nous ne sommes pas capables de changer l'attitude de la Russie", a déclaré Zelenskiy au quotidien italien Corriere della Sera.

"C'est à eux de choisir ou non de coopérer avec la communauté des nations sur la base du respect mutuel."

La Russie affirme avoir été contrainte de lancer ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine pour débarrasser le pays des nazis et protéger les russophones. Kiev et ses alliés affirment que l'invasion est une guerre d'agression non provoquée.

L'agence de presse TASS a rapporté lundi que la Russie avait accusé 680 responsables ukrainiens, dont 118 membres des forces armées et du ministère de la défense, d'avoir enfreint les lois régissant la conduite de la guerre.

Ce rapport a été publié deux jours après que la vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré, lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, qu'il n'y avait "aucun doute" que les forces russes avaient commis des crimes contre l'humanité en Ukraine, une allégation que la Russie nie.