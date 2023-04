L'Ukraine a décroché la promesse d'un financement supplémentaire de 5 milliards de dollars pour soutenir sa lutte contre la Russie lors de "réunions fructueuses" à Washington cette semaine, a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal à la presse vendredi.

M. Shmyhal a rencontré des représentants du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement, ainsi que des hauts fonctionnaires américains, en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

Il a indiqué que l'Ukraine avait reçu de nouvelles promesses de soutien supplémentaire de la part de la Suisse, du Danemark et d'un certain nombre d'autres pays au cours de ces réunions, ainsi qu'un accord du constructeur aéronautique américain Boeing Co pour décharger les entreprises ukrainiennes de 200 millions de dollars d'engagements antérieurs. Kiev s'attend à recevoir un soutien supplémentaire lors d'une prochaine conférence à Londres, a-t-il ajouté.

"Les partenaires internationaux nous ont assuré de leur soutien à long terme", a déclaré M. Shmyhal en décrivant ses réunions à Washington et en faisant référence au financement total de 115 milliards de dollars sur les quatre prochaines années, qui a été renforcé par l'approbation d'un prêt de 15,6 milliards de dollars par le FMI.

L'Ukraine a besoin d'environ 14 milliards de dollars de financement cette année pour combler un déficit budgétaire, a indiqué M. Shmyhal, précisant que les États-Unis avaient l'intention de fournir 2,3 milliards de dollars et que l'Union européenne fournirait 1 milliard d'euros (1,10 milliard de dollars) de ce financement.

Outre la Suisse et le Danemark, l'Espagne, l'Irlande, le Japon, la Lettonie et la Lituanie, l'Islande et les Pays-Bas ont également promis une aide supplémentaire.

M. Shmyhal a indiqué que les représentants ukrainiens ont rencontré un certain nombre de secrétaires d'État américains, notamment la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, et que l'accent a été mis sur la préparation du redressement de l'Ukraine et sur l'attraction d'investissements étrangers.

Il a indiqué que les discussions ont également porté sur l'insistance de l'Ukraine pour que les États-Unis et d'autres alliés confisquent les actifs russes afin de contribuer à couvrir le coût de la reconstruction de l'Ukraine - une somme estimée à 411 milliards de dollars par la Banque mondiale dans une estimation récente.

Il a exhorté le groupe des sept économies avancées à réaffirmer son soutien à l'Ukraine et à discuter de la question de la confiscation lors du prochain sommet des dirigeants au Japon, qui dirige le G7 cette année.

