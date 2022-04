L'Ukraine demande davantage de sanctions et d'armes pour mettre fin à la "catastrophe" de la Russie

L'Ukraine a déclaré qu'elle était prête pour une bataille difficile avec les forces russes qui se massent dans l'est où, selon l'armée ukrainienne, la Russie cherche à établir un corridor terrestre depuis la Crimée, qu'elle a annexée en 2014, et la région orientale de Donbas, qui est en partie tenue par les séparatistes soutenus par Moscou.

Dans une allocution prononcée tard samedi, Zelenskiy a déclaré que le recours à la force par la Russie était "une catastrophe qui frappera inévitablement tout le monde".

"L'agression russe ne devait pas se limiter à la seule Ukraine ... l'ensemble du projet européen est une cible pour la Russie", a-t-il déclaré.

La Russie n'a pas réussi à prendre une seule grande ville depuis le début de l'invasion le 24 février et s'est retirée de la région de Kiev, la capitale, pour renforcer ses forces à l'est.

"La Russie peut encore se permettre de vivre dans l'illusion et d'amener de nouvelles forces militaires et de nouveaux équipements sur notre territoire", a déclaré M. Zelenskiy.

"Et cela signifie que nous avons besoin d'encore plus de sanctions et d'encore plus d'armes pour notre État".

Certaines villes de l'est sont sous un lourd bombardement et des dizaines de milliers de personnes ne peuvent pas être évacuées.

"Ce sera une bataille difficile, nous croyons en ce combat et en notre victoire. Nous sommes prêts à combattre et à chercher simultanément des moyens diplomatiques pour mettre fin à cette guerre", a déclaré M. Zelenskiy.

Le négociateur ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré que Zelenskiy et le président russe Vladimir Poutine ne se rencontreraient qu'après la défaite de la Russie dans l'est.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a rencontré Zelenskiy à Kiev samedi et a promis des véhicules blindés et des systèmes de missiles antinavires, ainsi qu'un soutien supplémentaire pour les prêts de la Banque mondiale.

La Grande-Bretagne va également renforcer ses sanctions contre la Russie et cesser d'utiliser les hydrocarbures russes.

"Les autres États occidentaux démocratiques devraient suivre l'exemple de la Grande-Bretagne", a déclaré M. Zelenskiy alors qu'il rencontrait les journalistes avec M. Johnson.

"Il est temps d'imposer une interdiction complète des approvisionnements énergétiques russes et d'augmenter les livraisons d'armes à notre intention."

Johnson a déclaré que le soutien à l'Ukraine visait à garantir qu'elle "ne pourra plus jamais être intimidée, ne sera plus jamais soumise au chantage, ne sera plus jamais menacée de la même manière".

Johnson est le dernier dirigeant étranger à se rendre à Kiev après le retrait des forces russes de la région.

Les visites sont un signe que Kiev revient à un certain degré de normalité.

Certains résidents reviennent et les cafés et restaurants rouvrent leurs portes. L'Italie a déclaré qu'elle prévoyait la réouverture de son ambassade ce mois-ci.

NE JAMAIS OUBLIER

Mais dans l'est, les responsables ukrainiens ont exhorté les civils à fuir après une attaque au missile vendredi contre une gare bondée de femmes, d'enfants et de personnes âgées.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que plus de 50 personnes ont été tuées dans la frappe dans la ville de Kramatorsk dans la région de Donetsk, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour évacuer.

La Russie a nié toute responsabilité, affirmant que les missiles utilisés dans l'attaque étaient uniquement utilisés par l'armée ukrainienne. Les États-Unis disent croire que les forces russes sont responsables.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les détails de l'attaque.

L'invasion russe a forcé environ un quart des 44 millions d'habitants de l'Ukraine à quitter leur foyer, transformé les villes en décombres et tué ou blessé des milliers de personnes.

Le maire de Kramatorsk, Oleksander Honcharenko, a déclaré qu'il s'attendait à ce que seuls 50 000 à 60 000 des 220 000 habitants de la ville restent sur place, car les gens fuient.

L'Ukraine a déclaré que 4 532 personnes avaient été évacuées de ses villes samedi, contre 6 665 la veille.

Les pertes civiles ont déclenché une vague de condamnations internationales, notamment en raison des centaines de morts dans la ville de Bucha, une ville située au nord-ouest de Kiev qui, jusqu'à la semaine dernière, était occupée par les forces russes.

"Nous n'oublierons jamais tout ce que nous avons vu ici, cela restera avec nous toute notre vie", a déclaré Bohdan Zubchuk, un policier communautaire de la ville.

Les services de renseignements militaires britanniques ont déclaré que le retrait de la Russie de la région de la capitale a révélé un ciblage "disproportionné" des civils.

La Russie a nié avoir ciblé des civils dans ce qu'elle appelle une "opération spéciale" visant à démilitariser et "dénazifier" son voisin du sud. L'Ukraine et les nations occidentales ont rejeté cette affirmation comme un prétexte sans fondement pour la guerre.

L'Union européenne a adopté vendredi de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment l'interdiction d'importer du charbon, du bois, des produits chimiques et d'autres produits. Les importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie restent inchangées.

L'Ukraine a interdit samedi toutes les importations en provenance de Russie, un partenaire commercial clé avant la guerre avec des importations annuelles évaluées à environ 6 milliards de dollars.

"Le budget de l'ennemi ne recevra pas ces fonds, ce qui réduira son potentiel de financement de la guerre", a écrit la ministre de l'économie Yulia Svyrydenko sur sa page Facebook.