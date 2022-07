L'Ukraine demande des armes, la guerre est à l'honneur lors de la réunion du G20

Signe que le Kremlin n'est pas d'humeur à faire des compromis, le président Vladimir Poutine a déclaré que les sanctions contre la Russie pour l'invasion qu'elle a lancée en février risquaient de provoquer des hausses "catastrophiques" des prix de l'énergie.

Son plus haut diplomate, Sergei Lavrov, s'est opposé à ses homologues occidentaux lors d'une réunion du G20 en Indonésie, où ils ont exhorté la Russie à permettre à l'Ukraine d'expédier ses céréales bloquées vers un monde de plus en plus affamé.

L'envoyé de la Russie en Grande-Bretagne, quant à lui, a proposé peu de perspectives de retrait des parties de l'Ukraine sous contrôle russe.

L'ambassadeur Andrei Kelin a déclaré à Reuters que les troupes russes captureraient le reste de Donbas, dans l'est de l'Ukraine, et qu'il était peu probable qu'elles se retirent des terres situées sur la côte sud.

L'Ukraine devra finalement conclure un accord de paix ou "continuer à glisser sur cette colline" vers la ruine, a-t-il déclaré.

Sur les lignes de front de la région orientale de Donbas, les responsables ukrainiens ont fait état d'un bombardement intensif des villes et villages par les Russes, en prévision d'une poussée anticipée pour obtenir davantage de territoire.

Une unité d'infanterie ukrainienne sur la route de la ville de Siversk, dont les membres ont parlé à Reuters, avait pris position au bord d'un profond bunker de terre couvert de rondins et de sacs de sable et défendu par des mitrailleuses.

Dans les parties des régions de Kherson et de Zaporizhzhia occupées par les Russes dans le sud, le vice-premier ministre ukrainien a exhorté les résidents à évacuer avant que les forces ukrainiennes ne lancent une contre-offensive.

"Veuillez partir - notre armée va commencer à reprendre ces zones. Notre détermination est solide comme le roc. Et il sera très difficile plus tard d'ouvrir des couloirs humanitaires lorsque des enfants sont impliqués", a déclaré Iryna Vereshchuk, cité par les médias ukrainiens.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a passé la journée à visiter un hôpital à Dnipro, à soigner des soldats et à visiter les défenses des régions de Dnipropetrovsk et de Kriviy Rih.

Mykhailo Podolyak, le négociateur en chef ukrainien dans les pourparlers bloqués avec Moscou, a déclaré que les militaires russes avaient été contraints de faire une pause opérationnelle en raison des pertes et pour se réapprovisionner.

"Il est clair qu'ils doivent redéployer des choses, avancer de nouvelles troupes et de nouveaux armements, et c'est très bien ainsi. Un certain tournant commence à se dessiner car nous prouvons que nous allons attaquer les installations de stockage et les centres de commandement", a déclaré Podolyak à la télévision ukrainienne 24 Channel.

LA TERRE BRÛLÉE

Les remarques de l'ambassadeur Kelin ont donné un aperçu de la fin de partie potentielle de la Russie - une partition forcée qui laisserait son ancien voisin soviétique privé de plus d'un cinquième de son territoire post-soviétique.

Une escalade de la guerre est possible, a déclaré Kelin.

Les responsables ukrainiens, faisant écho aux commentaires du commandant adjoint de l'unité d'infanterie à l'extérieur de Siversk, ont déclaré qu'ils avaient besoin de plus d'armes occidentales de haute qualité pour renforcer leurs défenses.

Le président américain Joe Biden a signé vendredi un nouveau paquet d'armes d'une valeur maximale de 400 millions de dollars pour l'Ukraine, comprenant quatre systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS) supplémentaires et davantage de munitions.

Sur Twitter, M. Zelenskiy a remercié M. Biden pour les HIMARS et les obus, qui, selon lui, sont des besoins prioritaires.

Les États-Unis ont commencé à fournir le système d'armes de roquettes de précision à l'Ukraine le mois dernier après avoir assuré qu'elle ne les utiliserait pas pour frapper des cibles en Russie. Kiev a attribué les succès du champ de bataille aux HIMARS.

"Lorsqu'ils sont arrivés, la machine de guerre russe a pu instantanément en ressentir les effets", a déclaré à Reuters Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense. Une aide militaire occidentale plus importante est vitale, a-t-il ajouté.

PAS VOTRE PAYS

Lors de la réunion des ministres des affaires étrangères du G20, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dirigé les efforts visant à faire pression sur la Russie. Il rencontrait samedi le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, et on s'attendait à ce qu'il réitère les avertissements à Pékin de ne pas soutenir la guerre de la Russie.

Vendredi, M. Lavrov a quitté une réunion, dénonçant l'Occident pour ses "critiques frénétiques".

En tête de liste des préoccupations du G20 figure la possibilité de faire sortir les cargaisons de céréales de l'Ukraine par les ports bloqués par la présence de la Russie en mer Noire et dans les mines. L'Ukraine est un exportateur majeur, et les organismes d'aide préviennent que de nombreux pays en développement risquent de connaître des pénuries alimentaires si les approvisionnements ne leur parviennent pas.

M. Blinken a exhorté la Russie à laisser sortir les céréales ukrainiennes, a déclaré un responsable occidental.

"'L'Ukraine n'est pas votre pays. Son grain n'est pas votre grain. Pourquoi bloquez-vous les ports ? Vous devriez laisser le grain sortir'", a déclaré le fonctionnaire citant Blinken.

Depuis que la Russie a commencé en février ce qu'elle appelle une opération spéciale pour démilitariser l'Ukraine, des villes ont été bombardées jusqu'aux décombres, des milliers de personnes ont été tuées et des millions déplacées.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux affirment que la Russie est engagée dans un accaparement de terres non provoqué.

Les forces russes se sont emparées d'une grande partie du territoire dans le sud de l'Ukraine et mènent une guerre d'usure dans le Donbas, le cœur industriel de l'est composé des provinces de Luhansk et de Donetsk.