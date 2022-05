L'Ukraine demande l'évacuation des combattants blessés alors que la guerre fait rage

Le président ukrainien a déclaré que des négociations très difficiles étaient en cours pour évacuer "un grand nombre" de soldats blessés d'une aciérie assiégée dans le port stratégique de Marioupol, au sud-est du pays, en échange de la libération de prisonniers de guerre russes.

Mariupol, qui a connu les combats les plus intenses en près de trois mois de guerre, est désormais aux mains des Russes, mais des centaines de défenseurs ukrainiens tiennent toujours bon dans l'aciérie Azovstal, malgré des semaines de bombardements russes intensifs.

La résistance féroce des Ukrainiens, que les analystes militaires estiment que le président Vladimir Poutine et ses généraux n'ont pas su anticiper lorsqu'ils ont lancé l'invasion le 24 février, a également ralenti et, dans certains endroits, inversé les avancées russes en Ukraine.

"En ce moment, des négociations très complexes sont en cours sur la prochaine phase de la mission d'évacuation : le déplacement des grands blessés, des médecins", a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans un discours prononcé tard dans la nuit.

Il a déclaré que des intermédiaires internationaux "influents" étaient impliqués dans les pourparlers, sans donner plus de détails. La Russie, qui avait initialement insisté pour que les défenseurs des vastes bunkers de l'ère soviétique situés sous l'aciérie se rendent, a peu parlé publiquement des pourparlers.

Le vice-Premier ministre ukrainien, Iryna Vereshchuk, a déclaré samedi à la télévision locale que les efforts se concentraient désormais sur l'évacuation d'environ 60 personnes, comprenant les blessés les plus graves ainsi que le personnel médical.

Beaucoup de ceux qui se trouvent encore dans l'usine sont des membres du régiment Azov. Le commandant adjoint Sviatoslav Palamar a déclaré vendredi que ses forces continueraient à résister aussi longtemps qu'elles le pourraient.

"Notre ennemi, soutenu par des avions et de l'artillerie, continue d'attaquer. Ils continuent leur assaut sur nos positions mais nous continuons à les repousser", a-t-il déclaré lors d'un forum en ligne diffusé sur YouTube.

SECOUSSES DIPLOMATIQUES

L'invasion de Moscou, qu'elle qualifie d'"opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes, a secoué la sécurité européenne, incitant la Finlande - qui partage une longue frontière avec la Russie - et très probablement la Suède à abandonner leur neutralité militaire longtemps chérie et à demander l'adhésion à l'OTAN.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko, cité par les agences de presse russes samedi, a déclaré que Moscou n'avait aucune intention hostile à l'égard des deux pays nordiques mais qu'elle prendrait des "mesures de précaution adéquates" si l'OTAN déployait des forces et des infrastructures nucléaires plus près de la frontière russe.

Dans leur première conversation depuis l'invasion, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'est entretenu par téléphone vendredi avec le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, demandant un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et soulignant l'importance de lignes de communication ouvertes.

Malgré la résistance ukrainienne, les forces russes ont réalisé des gains constants dans le sud de l'Ukraine et dans la région orientale de Donbas.

"Nous entrons dans une nouvelle et longue phase de la guerre", a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, dans un message publié sur Facebook, prédisant des semaines extrêmement difficiles où l'Ukraine sera largement seule face à un "agresseur enragé".

Dans son dernier bulletin, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient frappé des postes de commandement ukrainiens, des dépôts de munitions et d'autres équipements militaires dans plusieurs régions, dont le Donbas, tuant au moins 100 "nationalistes" ukrainiens.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante.

LES CORPS S'EMPILENT

Dans une sombre illustration du bilan des forces russes, des images tournées par Reuters vendredi ont montré les corps de soldats russes amenés dans une gare de triage à l'extérieur de Kiev et empilés avec des centaines d'autres dans un train réfrigéré, en attendant le moment où ils pourront être renvoyés à leurs familles.

"La plupart d'entre eux ont été amenés de la région de Kiev, certains de la région de Tchernihiv et d'autres régions également", a déclaré à Reuters Volodymyr Lyamzin, l'officier de liaison civilo-militaire en chef, tandis que des brancardiers vêtus de combinaisons de protection blanches de la tête aux pieds soulevaient des sacs mortuaires dans les wagons couverts.

Il a ajouté que des trains frigorifiques stationnés dans d'autres régions d'Ukraine étaient utilisés dans le même but sinistre.

Moscou a imposé une administration militaro-civile dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et prévoit d'y organiser un référendum sur l'adhésion à la Fédération de Russie, à l'instar des votes similaires organisés dans la péninsule adjacente de Crimée en 2014 et dans deux régions du Donbas.

La Russie manipulerait presque certainement les résultats d'un tel vote, a déclaré le ministère britannique de la défense.

Anna Kuznetsova, vice-présidente de la Douma ou chambre basse du parlement russe, s'est rendue à Kherson, proposant son aide aux habitants de la petite ville du sud saisie au cours de la première semaine de l'invasion, a rapporté samedi l'agence de presse d'État RIA.

Les forces ukrainiennes ont chassé leurs ennemis de la deuxième plus grande ville, Kharkiv, près de la frontière russe, mais Moscou bombardait toujours les villages voisins, dont Dergachi, à quelque 10 km (six miles) au nord de Kharkiv.

"Je ne peux pas appeler cela autrement qu'un acte terroriste", a déclaré à Reuters le maire de Dergachi, Viatcheslav Zadorenko, après que des missiles aient frappé un bâtiment utilisé pour distribuer de l'aide.

La Russie, qui nie viser les civils, a déclaré que ses forces avaient frappé un dépôt d'armes, abattu un avion ukrainien Su-27 dans la région de Kharkiv et mis hors service la raffinerie de pétrole de Kremenchuk dans le centre de l'Ukraine.

Reuters n'a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Un jour après que la Finlande se soit engagée à demander l'adhésion à l'OTAN, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, a plaidé vendredi en faveur de l'adhésion de son pays également, bien que la Turquie, membre de l'OTAN, ait émis des objections.

La Russie considère l'élargissement de l'OTAN comme une menace pour sa propre sécurité et M. Poutine a déclaré que l'un des objectifs de la guerre en Ukraine était de l'empêcher de rejoindre l'alliance occidentale.

Réunis en Allemagne, les ministres des affaires étrangères du G7, le groupe des nations riches, ont soutenu vendredi l'idée de donner à l'Ukraine davantage d'aide et d'armes. Le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a annoncé un soutien militaire supplémentaire de 500 millions d'euros (520 millions de dollars) qui devrait être approuvé la semaine prochaine par les membres de l'UE.