L'Ukraine dispose de suffisamment d'armes pour lancer sa contre-offensive contre la Russie, et l'opération donnera au pays la victoire dont il a besoin pour rejoindre l'OTAN, a déclaré lundi à Reuters le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

L'adhésion à l'alliance militaire ne serait "probablement" possible pour l'Ukraine qu'après la fin des hostilités actives, a déclaré M. Kuleba lors d'une interview à Kiev.

Depuis des mois, l'Ukraine se réjouit d'un vaste assaut à venir pour reprendre les 18 % de son territoire encore occupés par la Russie, en utilisant des chars, des véhicules blindés et des pièces d'artillerie offerts par ses alliés occidentaux.

Le vice-ministre ukrainien de la défense a déclaré lundi que Kiev passait à des "opérations offensives" sur certains fronts, mais a rejeté une affirmation antérieure de Moscou selon laquelle un assaut ukrainien majeur avait eu lieu.

Interrogé, M. Kuleba n'a pas précisé si la contre-offensive avait commencé. Il a répondu que le plus important n'était pas le moment où elle avait commencé, mais qu'elle se terminait par une victoire ukrainienne.

Le ministre, qui occupe son poste depuis mars 2020, a déclaré que l'adhésion à l'OTAN était le prochain grand objectif de l'Ukraine, après que certains de ses alliés ont accepté de former les pilotes ukrainiens aux avions de combat F-16 que Kiev convoitait et pour lesquels elle faisait pression.

"Nous avons (déjà) débloqué toutes les armes.... Il ne reste plus rien d'important à défendre".

"L'adhésion à l'OTAN ne peut pas arrêter cette guerre, mais l'adhésion à l'OTAN arrêtera d'autres guerres. C'est pourquoi le meilleur moyen de décrocher la sécurité dans la région est d'arriver au moment où l'Ukraine deviendra membre de l'Otan", a-t-il dit.

Aux premières heures de lundi, Moscou a déclaré avoir déjoué une offensive ukrainienne majeure impliquant six bataillons mécanisés et deux bataillons de chars dans la partie sud de la région ukrainienne de Donetsk.

Les responsables de Kiev se sont moqués de cette affirmation, le vice-ministre de la défense Hanna Maliar déclarant qu'elle visait à détourner l'attention des défaites russes près de la ville de Bakhmut, dans l'est du pays.

M. Kuleba a déclaré que si l'Ukraine disposait désormais de suffisamment d'armes pour entamer sa contre-offensive, elle aurait encore besoin de livraisons continues de la part de ses alliés pour soutenir l'effort.

"Lorsque vous passez à la contre-offensive, c'est une chose d'avoir suffisamment d'armes pour commencer, mais c'en est une autre d'assurer la durabilité des approvisionnements afin de pouvoir continuer aussi longtemps que nécessaire.

M. Kuleba s'est dit "assez confiant" dans le fait que les partenaires de Kiev continueraient à fournir des armes jusqu'à ce que Kiev atteigne ses objectifs, mais il a reconnu qu'ils seraient confrontés à des difficultés liées à la capacité de production.

Au début de l'année, l'OTAN a revu à la hausse ses objectifs en matière de stockage de munitions, affirmant que Kiev brûlait les obus bien plus vite que les pays occidentaux ne pouvaient les produire et que les stocks alliés étaient gravement épuisés.

"Il est essentiel que les partenaires augmentent la production d'armes, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour eux-mêmes. C'est possible, c'est en cours, mais je pense que les efforts doivent être intensifiés", a déclaré M. Kuleba.

À la question de savoir s'il craignait que la réduction de la production de pétrole récemment annoncée par l'Arabie saoudite n'aide la Russie, autre grand producteur de pétrole, M. Kuleba a répondu que la décision était influencée par des facteurs plus généraux, mais que toute mesure qui aiderait la Russie à gagner plus d'argent était toujours "malvenue".

S'exprimant sur les récents raids menés dans la région frontalière russe de Belgorod par des milices volontaires russes anti-Kremlin qui se disent soutenues par l'Ukraine, M. Kuleba a qualifié ces violences d'affaires internes à la Russie et a déclaré qu'elles ne le concernaient pas.

Des responsables américains et belges ont déclaré plus tôt qu'ils enquêtaient sur l'utilisation possible d'armes occidentales par les milices à l'intérieur du territoire russe, ce qui serait probablement perçu comme une escalade dans la guerre.

M. Kuleba a toutefois déclaré que son ministère n'avait reçu aucune plainte officielle concernant les événements de Belgorod.

"Habituellement, lorsque vous souhaitez exprimer votre inquiétude, vous envoyez une note, mais nous n'avons rien reçu", a-t-il déclaré.