KYIV, 11 mars (Reuters) - Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 15 des 25 drones lancés par la Russie lors d'une attaque nocturne sur la région d'Odessa, dans le sud du pays, ont déclaré lundi l'armée et les autorités régionales.

Dix drones Shahed ont été abattus au dessus du port d'Odessa, en mer Noire, a déclaré l'armée ukrainienne dans un communiqué ?

"Nouvelle attaque nocturne massive de drones par les Russes dans la région d'Odessa. Les combats ont duré une heure et demie", a déclaré Oleh Kiper, gouverneur de la région d'Odessa.

"Les unités de défense aérienne ont repoussé de nombreuses vagues de Shaheds en provenance de la mer Noire grâce à des manœuvres complexes et entre des bâtiments résidentiels et des zones industrielles, ce qui a rendu le travail de la défense aérienne plus difficile."

Oleh Kiper a précisé qu'un bâtiment administratif et des bâtiments commerciaux ont été endommagés. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

La région d'Odessa, dans le sud du pays, a fait l'objet de six attaques de drones depuis le début du mois.

La Russie a intensifié les bombardements des ports ukrainiens, dont celui d'Odessa, et des infrastructures céréalières après que Moscou se soit retiré, l'été dernier, d'un accord conclu sous l'égide des Nations unies, qui permettait à certaines exportations de denrées alimentaires de circuler, malgré la guerre, qui en est maintenant à sa troisième année.

L'Ukraine est un producteur et un exportateur agricole majeur et Kyiv a depuis mis en place un corridor alternatif pour expédier ses produits via ses ports de la mer Noire près d'Odessa.

