KYIV, 24 mars (Reuters) - L'armée ukrainienne a déclaré avoir touché deux grands navires de débarquement russes lors de frappes menées tôt dimanche sur la péninsule de Crimée annexée, ainsi qu'un centre de communication et d'autres infrastructures utilisées par la flotte russe de la mer Noire.

Elle n'a pas précisé comment avaient été menées ces frappes mais un responsable régional installé par Moscou a fait état d'une importante attaque ukrainienne et a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu plus de dix missiles au-dessus du port de Sébastopol, en Crimée.

"Les forces de défense de l'Ukraine ont réussi à frapper les grands navires de débarquement Azov et Yamal, un centre de communication et plusieurs infrastructures de la flotte russe de la mer Noire en Crimée temporairement occupée", a déclaré l'armée ukrainienne.

D'après le gouverneur de Sébastopol Mikhaïl Razvojaïev, un homme de 65 ans a été tué par des éclats d'obus tombés sur des maisons.

Mikhaïl Razvojaïev avait indiqué plus tôt dimanche que des infrastructures de transport, dont des bateaux et des bus, avaient été partiellement endommagées, et que les fenêtres de cinq bateaux avaient été brisées.

