L'Ukraine en discussions avec la Turquie, l'Onu sur les exportations de céréales-Zelensky

4 juillet (Reuters) - L'Ukraine tente d'obtenir des garanties concernant l'acheminement des céréales depuis les ports ukrainiens avec la Turquie et les Nations unies, a annoncé lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Des discussions sont actuellement en cours entre la Turquie, les Nations unies et nos représentants, qui sont responsables de la sécurité des céréales qui quittent nos ports", a déclaré Volodimir Zelensky lors d'une conférence de presse donnée aux côtés de la Première ministre suédoise Magdalena Andersson.

Volodimir Zelensky a indiqué que l'Ukraine travaillait "directement" avec le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres sur cette question, et que l'organisation "jouait un rôle majeur (dans ces discussions) et non pas de modérateur".

Des médias ont suggéré ces dernières semaines que de telles discussions se tiendraient bientôt en Turquie.

(Reportage Ronald Popeski; version française Camille Raynaud)