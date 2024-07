L'Ukraine a déclaré aux investisseurs qu'elle espérait toujours réussir son objectif sans précédent de restructuration de la dette en pleine guerre avant l'expiration des moratoires de paiement le 1er août, selon deux sources qui ont participé à un appel avec le ministère des finances lundi.

Le pays déchiré par la guerre a également l'intention d'inclure des bons de souscription du PIB dans le cadre de son effort de restructuration de quelque 20 milliards de dollars d'obligations internationales, ont déclaré les sources.

L'appel de lundi s'inscrit dans le cadre du nouvel effort de l'Ukraine pour s'engager auprès des investisseurs, après que les négociations officielles sur la restructuration se sont achevées le mois dernier sans qu'un accord ait été conclu.

Les déclarations publiées la semaine dernière ont montré qu'il y avait un large écart entre la décote de 20 % que les détenteurs d'obligations sont prêts à accorder et une proposition de l'Ukraine qui se serait traduite par une décote allant jusqu'à 60 %.

"Ils pensent qu'un accord peut être trouvé rapidement", a déclaré l'une des sources, sous couvert d'anonymat.

Yuriy Butsa, chef du bureau de gestion de la dette de l'Ukraine, qui dirige l'engagement du pays avec les créanciers, a pris la parole lors de l'appel et a été rejoint par des représentants des conseillers du gouvernement et par le chef de la mission du FMI en Ukraine, Gavin Gray, ont indiqué les sources.

Du côté des créanciers, les membres du Comité ad hoc des créanciers se sont joints à l'appel, ainsi que des investisseurs qui ne faisaient pas partie du groupe.

Le ministère des finances ukrainien et le FMI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'Ukraine a un encours de 19,7 milliards

sur ses obligations internationales et doit

sur ses obligations internationales et doit 2,6 milliards de dollars sur les warrants PIB - un instrument à revenu fixe dont les paiements sont liés à la vigueur de la croissance économique. Les warrants ont été créés pour amadouer les créanciers lors de la restructuration de la dette de l'Ukraine en 2015, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie.

La déclaration publiée la semaine dernière, qui détaille la proposition de restructuration du gouvernement aux détenteurs d'obligations, ne mentionne les bons du PIB que dans le contexte de la suppression d'une clause de défaut croisé entre les obligations et les bons. Certains investisseurs avaient interprété cela comme un signe que Kiev n'envisageait pas de restructurer les deux types de dette en même temps, mais de s'occuper d'abord des obligations.

Cependant, le message est maintenant que quelque chose doit être fait avec les warrants également, ont déclaré les sources, car les paiements dus sur les warrants sont inclus dans l'analyse cruciale de la viabilité de la dette du FMI, et pourraient également siphonner l'argent des paiements de coupons largement symboliques que le gouvernement a proposé de faire aux détenteurs d'obligations dans le cadre de la restructuration.

L'Ukraine a également l'intention d'ajouter une clause du créancier le plus favorisé dans les instruments obligataires restructurés afin de s'assurer que les détenteurs de la dette des entreprises publiques ne bénéficient pas d'un meilleur traitement lorsque cette dette sera restructurée à un stade ultérieur. (Reportage de Libby George et Karin Strohecker ; Rédaction de Chris Reese et Leslie Adler)