L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Les forces ukrainiennes poursuivent leurs contre-attaques au nord-ouest de Kiev, et la Russie a maintenu un bombardement intensif de Mariupol, selon les renseignements militaires britanniques.

* Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces ont détruit un grand dépôt de carburant dans la région de Rivne, dans l'ouest de l'Ukraine, avec des missiles de croisière.

* Les Russes "se concentrent sur les installations de stockage de carburant afin de compliquer la logistique et de créer les conditions d'une crise humanitaire", a déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne.

POURPARLERS ET DIPLOMATIE

* Des progrès dans les pourparlers entre les négociateurs russes et ukrainiens ouvriraient la voie à une rencontre entre les deux dirigeants des pays, a déclaré le président turc Tayyip Erdogan.

* Des images de l'intérieur du palais de Dolmabahce à Istanbul, où les pourparlers ont eu lieu, ont montré la présence du milliardaire russe Roman Abramovich, bien qu'il n'ait pas été immédiatement clair dans quel rôle.

* La Russie a convoqué les ambassadeurs des trois pays baltes pour annoncer l'expulsion de certains de leurs diplomates dans une réponse tit-for-tat, ont rapporté les agences de presse TASS et RIA.

CIVILIENS

* Le bureau des procureurs de l'Ukraine a déclaré que 144 enfants ont été tués et plus de 220 blessés depuis que la Russie a commencé son invasion. Reuters ne peut confirmer ces chiffres.

* Plus d'un mois après le début de la guerre, plus de 3,8 millions de personnes ont fui à l'étranger et des milliers ont été tuées et blessées.

ÉCONOMIE

* Les actions européennes ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq semaines, les investisseurs s'intéressant aux pourparlers de paix.

* La France et l'Allemagne ont connu des baisses plus importantes que prévu de la confiance des consommateurs ce mois-ci, les enquêtes ayant montré que les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la hausse de l'inflation et des coûts du carburant n'ont guère apporté de soulagement à la suite de l'invasion de la Russie.

* Le ministère russe des finances a déclaré avoir entièrement payé un coupon sur son euro-obligation due en 2035, son troisième paiement depuis que les sanctions occidentales ont remis en question la capacité de la Russie à assurer le service de sa dette en devises étrangères.

* Les États-Unis et leurs alliés prévoient de nouvelles sanctions sur davantage de secteurs de l'économie russe, y compris les chaînes d'approvisionnement, a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor américain Wally Adeyemo.

* L'Allemagne veut mettre fin à toutes les importations de combustibles fossiles en provenance de Russie, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

CITATIONS* "Il appartient aux parties de mettre fin à cette tragédie", a déclaré le président turc Erdogan aux délégations.