L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

DÉCÈS DE BOUCHA

* La médiatrice ukrainienne des droits de l'homme a déclaré qu'entre 150 et 300 corps pourraient se trouver dans une fosse commune près d'une église dans la ville septentrionale de Bucha, où l'Ukraine accuse les troupes russes de tuer des civils.

* La Russie a qualifié les allégations en provenance de Bucha de "faux monstrueux" visant à dénigrer l'armée russe. L'ambassadeur russe à l'ONU a déclaré au Conseil de sécurité que les troupes russes ne ciblent pas les civils, rejetant les accusations d'abus comme des mensonges.

* Il a disparu lorsque les troupes russes ont occupé la ville ukrainienne de Bucha, près de Kiev. Il a été retrouvé avec une balle dans la tête et jeté dans une cage d'escalier.

COMBATTRE

* La Russie est susceptible de lancer bientôt une nouvelle offensive dans la région orientale de Donbas en Ukraine, a déclaré le chef de l'OTAN, M. Stoltenberg.

* Le ministère russe de la Défense déclare que ses forces vont "libérer" le port de Marioupol, au sud-est du pays, des "nationalistes" ukrainiens.

* Un cargo battant pavillon de la Dominique a coulé dans le port assiégé de Mariupol, dans le sud de l'Ukraine, après avoir été visé par des frappes de missiles russes, selon le registre du pavillon du navire.

ÉCONOMIE

* Les sanctions qui seront annoncées mercredi par les États-Unis et leurs alliés viseront les banques et les responsables russes et interdiront les investissements en Russie, a déclaré la Maison Blanche, après que des responsables à Washington et à Kiev ont accusé Moscou de commettre des crimes de guerre à Bucarest.

* La Commission européenne a proposé de nouvelles sanctions, notamment l'interdiction des importations de charbon russe et l'arrêt d'échanges commerciaux d'une valeur de près de 20 milliards d'euros (22 milliards de dollars), en représailles à de possibles crimes de guerre en Ukraine.

* Des milliers d'ouvriers de l'industrie automobile ont été mis au chômage technique et les prix des denrées alimentaires montent en flèche alors que les sanctions occidentales frappent la petite ville russe de Kaluga et ses principaux constructeurs automobiles étrangers.

RÉFUGIÉS

* Les gens ne peuvent toujours fuir Mariupol qu'à pied ou en voiture privée, les tentatives d'organiser des évacuations massives par bus vers des régions plus sûres de l'Ukraine ayant échoué, a déclaré le vice-premier ministre ukrainien.

CITATIONS

* "Chaque euro, chaque centime que vous recevez de la Russie ou que vous envoyez en Russie a du sang, c'est de l'argent sanglant et le sang de cet argent est du sang ukrainien", a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschkosa.

"Le défi est interne, tout d'abord, le propre défi humain", a déclaré M. Zelenskiy à propos de l'examen des négociations avec la Russie. "Ensuite, quand on se ressaisit, et qu'il faut le faire, je pense que nous n'avons pas d'autre choix."