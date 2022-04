L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBATTRE

* La Russie a dressé le bilan le plus sombre à ce jour de son invasion de l'Ukraine, décrivant la "tragédie" des pertes croissantes de troupes et le choc économique des sanctions, alors que les Ukrainiens étaient évacués des villes de l'est avant une offensive majeure prévue.

* Les services de renseignements militaires britanniques ont déclaré que les forces russes bombardaient les villes de l'est et du sud et avaient avancé plus au sud de la ville d'Izium, qui est sous leur contrôle. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

* La capture de Mariupol est toujours le principal objectif des troupes russes et des bataillons russes bloquent et bombardent la ville de Kharkiv, au nord-est, a déclaré l'armée ukrainienne.

* Les États-Unis vont envoyer de nouveaux systèmes d'armes à l'Ukraine, après que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN aient décidé d'accélérer les livraisons d'armes. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a mis en garde contre une guerre qui pourrait durer des mois, voire des années.

VICTIMES DU CONFLIT

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la situation à Borodyanka, une ville située au nord-ouest de Kiev, était "nettement plus épouvantable" qu'à Bucha, où l'Ukraine et l'Occident affirment que les troupes russes ont tué des civils dans ce qui s'apparente à des crimes de guerre. Il n'a pas cité de preuves. Moscou nie avoir ciblé des civils.

* Une vidéo de Borodyanka a montré des équipes de recherche et de sauvetage utilisant des équipements lourds pour creuser dans les décombres d'un bâtiment qui s'est effondré. On craint que des centaines de personnes soient ensevelies.

* Une vidéo des médias sociaux vérifiée par Reuters et géolocalisée dans une zone à l'ouest de Kiev semble montrer les forces ukrainiennes tirant et tuant un soldat russe capturé et gravement blessé.

CRISE HUMANITAIRE

* L'Ukraine a déclaré qu'elle visait à établir jusqu'à 10 couloirs humanitaires pour évacuer les civils pris au piège vendredi, mais les civils qui tentent de fuir Mariupol assiégée devront utiliser des véhicules privés.

* Au moins 160 000 civils restent piégés à Marioupol, sans électricité et avec peu de nourriture ou d'eau courante, a déclaré le maire de la ville, ce qui porte à environ 5 000 le nombre de victimes civiles dans la ville. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres.

DIPLOMATIE, ÉCONOMIE

* L'Assemblée générale des Nations Unies a voté la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et a exprimé sa grave préoccupation face à la poursuite de la crise humanitaire et des droits de l'homme en Ukraine. La Russie a qualifié cette décision d'illégale.

* L'Ukraine et la Russie tiennent "constamment" des pourparlers de paix en ligne, mais l'ambiance a été affectée par les événements, notamment la mort de civils à Buca, a déclaré vendredi le négociateur ukrainien Mykhailo Podolyak.

* L'Union européenne a formellement adopté vendredi son cinquième train de sanctions contre la Russie, comprenant des interdictions d'importation de charbon, de bois, de produits chimiques et d'autres produits. Elle empêchera également de nombreux navires et camions russes d'accéder à l'UE et interdira toute transaction avec quatre banques russes, dont VTB.

* La Grande-Bretagne a ajouté les filles de Vladimir Poutine à sa liste de sanctions vendredi, reflétant les mesures prises par les États-Unis, dans ce qu'elle a déclaré être un effort pour cibler le style de vie de ceux qui font partie du cercle intime du président russe.

CITATIONS

* "Je pense que l'accord proposé par l'Ukraine est équitable. Vous nous donnez des armes, nous sacrifions nos vies, et la guerre est contenue en Ukraine", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

* "Le monde entier n'est pas à l'aise. Pensez-vous que quiconque devrait être à l'aise avec cette crise ?" Zhang Jun, l'ambassadeur aux Nations Unies de la Chine, partenaire stratégique de la Russie, en réponse aux remarques de son homologue américain.