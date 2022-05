L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir effectué une frappe de missiles sur un aérodrome militaire près de la ville portuaire d'Odesa, détruisant une piste et un hangar contenant des armes et des munitions fournies par l'Occident.

* Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synehubov, a averti les habitants du nord et de l'est de la ville de Kharkiv de rester dans leurs abris en raison de lourds bombardements russes. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les rapports de bombardements dans la région.

* Serhiy Gaidai, le gouverneur de la région de Luhansk, a exhorté les gens à évacuer pendant que c'était encore possible.

* Le ministère russe de la Défense a accusé les forces ukrainiennes d'avoir bombardé une école, un jardin d'enfants et un cimetière dans des villages du sud de la région occupée de Kherson, a déclaré l'agence de presse russe RIA. Il n'y a pas eu de réponse immédiate de l'Ukraine.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les rapports sur l'évolution du champ de bataille.

DIPLOMATIE, CIVILS

* Des dizaines de civils ont été évacués de l'aciérie Azovstal de Mariupol dans un convoi avec des véhicules portant les symboles des Nations Unies. Un photographe de Reuters a vu des civils arriver dans un centre d'hébergement temporaire et les Nations Unies ont confirmé qu'une opération de passage sécurisé pour évacuer les personnes était en cours.

* Recroquevillée dans le labyrinthe de bunkers de l'ère soviétique, loin sous l'immense aciérie Azovstal, Natalia Usmanova avait l'impression que son cœur allait s'arrêter tant elle était terrifiée par les bombes russes qui s'abattaient sur Mariupol, la saupoudrant de poussière de béton. Elle a parlé à Reuters après avoir été évacuée de l'usine.

* Pelosi a déclaré qu'elle avait rencontré Zelenskiy pour faire passer le message que les États-Unis se tiennent fermement aux côtés de l'Ukraine dans sa lutte contre "l'invasion diabolique de Poutine".

* Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que la Russie utilise une usine de trolls pour diffuser de la désinformation sur la guerre sur les médias sociaux et cibler des politiciens dans un certain nombre de pays, dont la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud.

* La Russie s'est engagée à œuvrer pour empêcher le début d'une guerre nucléaire, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dans une interview à la télévision italienne dimanche. Les médias occidentaux déforment les menaces russes", a déclaré M. Lavrov, s'exprimant en russe par l'intermédiaire d'un interprète italien.

* La Finlande demandera presque certainement son adhésion à l'OTAN, a déclaré dimanche la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, à la télévision suédoise. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a forcé la Suède et sa voisine orientale, la Finlande, à revoir leurs convictions selon lesquelles la neutralité militaire est le meilleur moyen d'assurer la sécurité nationale.

AFFAIRES ET ÉCONOMIE

* Le leader démocrate du Sénat américain, Chuck Schumer, a déclaré qu'il ajoutera des dispositions au plan d'aide à l'Ukraine de 33 milliards de dollars pour permettre aux États-Unis de saisir les biens des oligarques russes et d'envoyer l'argent de leur vente directement à l'Ukraine.

* La Russie devrait confisquer les biens appartenant aux Occidentaux en réponse à une proposition du président américain Joe Biden de transférer les actifs gelés de l'élite russe à l'Ukraine, a déclaré le plus haut législateur russe.

* L'Union européenne penche vers une interdiction des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, ont déclaré deux diplomates européens, après des discussions entre la Commission européenne et les États membres de l'UE ce week-end.

* Les ministres de l'énergie de l'UE devaient tenir des discussions d'urgence lundi, alors que le bloc s'efforce de trouver une réponse unie à la demande de Moscou, qui exige que les acheteurs européens paient le gaz russe en roubles sous peine de voir leur approvisionnement interrompu.

CITATIONS

* "Je souffre et je pleure en pensant à la souffrance de la population ukrainienne, en particulier les plus faibles, les personnes âgées, les enfants", a déclaré le pape François devant des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre.