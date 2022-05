L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Un tir de roquette russe a touché un pont d'importance stratégique traversant l'estuaire du Dniestr dans la région d'Odesa, dans le sud-ouest de l'Ukraine, selon les autorités.

* Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir effectué une frappe de missiles sur un aérodrome militaire près de la ville portuaire d'Odesa, détruisant une piste et un hangar contenant des armes et des munitions fournies par l'Occident.

* L'Ukraine a officiellement fermé ses quatre ports de la mer Noire et de la mer d'Azov, que les forces russes ont capturés, a déclaré le ministère ukrainien de l'agriculture. Les ports de la mer d'Azov de Mariupol, Berdiansk et Skadovsk et le port de la mer Noire de Kherson ont été fermés "jusqu'au rétablissement du contrôle", a déclaré le ministère.

* Un drone ukrainien Bayraktar a détruit deux navires de patrouille russes de classe Raptor en mer Noire, a déclaré le chef militaire ukrainien.

* Le ministère russe de la Défense a accusé les forces ukrainiennes d'avoir bombardé une école, un jardin d'enfants et un cimetière dans des villages du sud de la région occupée de Kherson, a déclaré l'agence de presse russe RIA. Il n'y a pas eu de réponse immédiate de l'Ukraine.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les rapports sur l'évolution du champ de bataille.

DIPLOMATIE, CIVILS

* Les bus destinés à évacuer d'autres civils de Mariupol n'ont pas encore atteint le point de ramassage convenu, a déclaré le conseil municipal, contredisant un rapport précédent selon lequel ils avaient quitté la ville portuaire dévastée du sud-est de l'Ukraine.

* Recroquevillée dans le labyrinthe des bunkers de l'ère soviétique, loin sous l'immense aciérie Azovstal, Natalia Usmanova avait l'impression que son cœur allait s'arrêter tant elle était terrifiée par les bombes russes qui s'abattaient sur Mariupol, la saupoudrant de poussière de béton. Elle a parlé à Reuters après avoir été évacuée de l'usine.

* Israël a dénoncé le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov pour avoir suggéré que le leader nazi Adolf Hitler avait des origines juives, affirmant que ses commentaires étaient antisémites et dangereux.

* Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que la Russie utilise une usine de trolls pour diffuser de la désinformation sur la guerre sur les médias sociaux et cibler des politiciens dans plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud.

* Le théâtre russe Bolshoi a annulé cette semaine une série de spectacles de metteurs en scène qui se sont prononcés contre la guerre en Ukraine.

Le théâtre n'a donné aucune raison pour l'abandon de la production de l'opéra "Don Pasquale" de Timofey Kuliabin et du ballet "Nureyev" de Kirill Serebrennikov.

AFFAIRES ET ÉCONOMIE

* La Pologne est prête à aider l'Allemagne à se sevrer du pétrole russe, a déclaré sa ministre du climat, ajoutant qu'elle espérait qu'un embargo de l'Union européenne pourrait entrer en vigueur avant la fin de l'année.

* Les ministres de l'énergie de l'UE devaient tenir des discussions d'urgence, alors que le bloc s'efforce de trouver une réponse unie à la demande de Moscou, qui souhaite que les acheteurs européens paient le gaz russe en roubles sous peine de voir leur approvisionnement interrompu.

* L'Allemagne serait en mesure de faire face à un embargo de l'UE sur les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, même si un arrêt pourrait entraîner des pénuries, a déclaré le ministre de l'économie Robert Habeck, qui semble se prononcer en faveur d'une interdiction.

CITATIONS

* "Je ne veux même pas parler de ce qui se passe avec les personnes vivant à Popasna, Rubizhne et Novotoshkivske en ce moment", a déclaré le gouverneur de la région de Luhansk, Serhiy Gaidai. "Ces villes n'existent tout simplement plus. Ils les ont complètement détruites."