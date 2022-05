L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

L'Ukraine se prépare à de nouvelles attaques à la roquette, a averti un conseiller du ministre de l'intérieur, tout en exhortant les citoyens à "s'il vous plaît, prenez les alertes aériennes de manière très responsable aujourd'hui".

JOUR DE LA VICTOIRE

* Zelenskiy, dans une déclaration pour marquer l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, a déclaré que l'Ukraine gagnerait sa guerre avec la Russie : "Le chemin vers [la victoire] est difficile, mais nous n'avons aucun doute sur le fait que nous gagnerons."

* Le président russe Vladimir Poutine dirigera les célébrations de l'anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Ces dernières années, il a profité de cet anniversaire pour fustiger l'Occident depuis une tribune sur la Place Rouge, avant un défilé de troupes, de chars, de roquettes et de missiles balistiques intercontinentaux.

COMBATTRE

* La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré que le danger de frappes de missiles persistait dans tout le pays, les plus grands défis étant rencontrés dans le sud et l'est du pays. La situation dans l'est est "difficile", a-t-elle ajouté.

* Les autorités ukrainiennes ont déclaré que trois civils avaient été tués et quatre blessés au cours des dernières 24 heures dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Trois civils ont également été tués dans la région de Louhansk, à l'est, ont-elles précisé.

* Les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ont déclaré qu'un total de 408 personnes avaient été évacuées de la ville dévastée de Mariupol au cours des dernières 24 heures, dont 65 enfants.

* Le commandant adjoint du régiment Azov retranché dans la tentaculaire aciérie Azovstal à Marioupol a supplié la communauté internationale d'aider à évacuer les soldats blessés. Les combattants ukrainiens piégés là-bas ont également juré de continuer à résister aux forces russes tant qu'ils seront en vie.

MOUVEMENTS INTERNATIONAUX

* Les dirigeants du Groupe des Sept ont déclaré dans un communiqué qu'ils allaient renforcer l'isolement économique de la Russie et "élever" une campagne contre les élites russes qui soutiennent Poutine.

* L'UE devrait envisager d'utiliser les réserves de change russes gelées pour aider à payer le coût de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, a déclaré Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l'Union, dans une interview au Financial Times.

* Les gouvernements de l'Union européenne se sont rapprochés d'un accord sur des sanctions sévères à l'encontre de la Russie, y compris l'interdiction d'acheter son pétrole, mais ont prévu de nouvelles discussions lundi pour déterminer comment faire en sorte que les pays les plus dépendants de l'énergie russe puissent s'en sortir.

CITATIONS

"Le peuple d'Ukraine ne se bat pas seulement pour votre propre liberté, vous vous battez pour nous tous qui aimons la liberté", a déclaré Bono, le leader du groupe de rock irlandais U2, lors d'un concert de 40 minutes dans une station de métro de Kiev.