L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

L'Ukraine a repoussé les troupes russes de la deuxième plus grande ville de Kharkiv, dans la progression la plus rapide depuis que les forces du Kremlin se sont retirées de Kiev et du nord-est il y a plus d'un mois.

COMBAT

* Le ministère russe de la défense a déclaré que ses forces ont frappé la raffinerie de pétrole de Kremenchug dans le centre de l'Ukraine, détruisant sa capacité de production et ses réservoirs de carburant. Le ministère a également déclaré que ses forces ont abattu un avion ukrainien Su-27 dans la région de Kharkiv. Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante.

* Les forces ukrainiennes ont réussi à empêcher une tentative de traversée de rivière russe dans le Donbas, a déclaré le ministère de la défense britannique dans un bulletin régulier sur Twitter.

Des images suggèrent que la Russie a perdu des éléments de manœuvre blindés d'au moins un groupe tactique de bataillon et le matériel de pontage déployé lors de la traversée de la rivière Siverskyi Donets à l'ouest de Severodonetsk, a déclaré la Grande-Bretagne dans sa mise à jour du renseignement. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

ÉCONOMIE

* Une information parue dans un journal finlandais selon laquelle la Russie pourrait couper les livraisons de gaz à la Finlande dès vendredi semble être fausse, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Il s'agit très probablement d'un autre canular de journal", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique, ajoutant que Gazprom restait un fournisseur de gaz fiable.

* Poutine a déclaré que l'Occident avait déclenché une crise économique mondiale et une vague d'inflation ruineuse en imposant à la Russie les sanctions les plus sévères de l'histoire récente.

DIPLOMATIE

* L'Ukraine a demandé aux pays du G7 de saisir les avoirs de la Russie et de les remettre à Kiev pour aider à la reconstruction du pays, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, ajoutant qu'il espérait que la Hongrie se mettrait d'accord avec ses partenaires de l'UE sur un embargo pétrolier contre Moscou.

* La Grande-Bretagne a déclaré avoir imposé sa dernière série de sanctions contre la Russie, ciblant le réseau financier du président Vladimir Poutine, y compris son ex-femme et ses cousins.

* Le Kremlin a riposté aux appels du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à "déraciner" l'"idéologie monstrueuse" de la Russie.

"C'est la quintessence de cette haine envers les Russes qui a malheureusement, comme une métastase, infecté l'ensemble des dirigeants polonais et, à bien des égards, la société polonaise", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

* Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a déclaré à son homologue ukrainien que les atrocités commises par la Russie en Ukraine étaient totalement inacceptables et que Moscou devait être tenu responsable de son action, a déclaré un responsable du gouvernement japonais lors d'un point presse.

* L'adhésion de la Suède à l'OTAN aurait un effet stabilisateur et profiterait aux pays situés autour de la mer Baltique, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Ann Linde.

CITATION

"Les conditions dans lesquelles ils se trouvent sont horribles", a déclaré Alina Nesterenko lors d'une manifestation à Kiev appelant au sauvetage des combattants ukrainiens terrés dans l'aciérie Azovstal à Marioupol. "Je n'ai pas de mots pour les décrire. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous supplions, nous plaidons de toutes les manières possibles, nous demandons que nos proches soient sauvés."