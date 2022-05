L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBATS, CIVILS

* L'Ukraine a déclaré que les troupes défendant sa deuxième plus grande ville, Kharkiv, avaient repoussé les forces russes et avancé jusqu'à la frontière avec la Russie. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le récit de l'Ukraine sur le champ de bataille.

* La Russie a déclaré que ses forces avaient abattu trois avions de chasse ukrainiens, l'un près de l'île des Serpents dans la mer Noire et les autres dans les régions de Mykolaiv et de Kharkiv, tandis que ses missiles continuaient à pilonner des cibles dans l'est du pays.

* Des munitions blanches et brillantes ont été montrées en cascade sur l'aciérie Azovstal dans le port ukrainien de Mariupol, dans ce qui, selon un expert militaire britannique, ressemble à une attaque au phosphore ou aux armes incendiaires.

* La Russie a déclaré qu'elle avait accepté d'évacuer les soldats ukrainiens blessés d'Azovstal vers une installation médicale dans la ville de Novoazovsk, contrôlée par la Russie.

DIPLOMATIE

* La Russie a déclaré que l'Occident ne devait pas se faire d'illusions sur le fait que Moscou allait simplement supporter l'expansion nordique de l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis pour inclure la Suède et la Finlande, considérant cette décision comme une erreur qui attiserait les tensions militaires.

* Avec la Hongrie qui s'oppose à un embargo pétrolier, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré que l'Union européenne aura besoin de quelques jours supplémentaires pour trouver un accord sur un sixième paquet de sanctions contre la Russie.

ÉCONOMIE

* La guerre et la flambée des prix de l'énergie et des matières premières qui en résulte vont réduire la croissance économique en Europe et faire grimper l'inflation à des niveaux records, a prévu la Commission européenne.

* La plus grande chaîne de hamburgers du monde, McDonald's Corp, dont l'arrivée en Russie était un emblème de la fin de la guerre froide, a déclaré qu'elle allait vendre tous ses restaurants dans ce pays.

CITATION

"Nous avons eu une victoire : aujourd'hui en Eurovision, mais bientôt nous aurons une victoire dans la guerre Ukraine-Russie", a déclaré Tetyana, un médecin militaire, après que l'orchestre ukrainien Kalush a remporté le concours de chanson populaire.

* "Ils sont en enfer. Ils reçoivent de nouvelles blessures chaque jour. Ils sont sans jambes ni bras, épuisés, sans médicaments." Natalia Zaritskaya, épouse d'un membre du bataillon ukrainien Azov, décrit les conditions à Azovstal.

"Toute l'Union est prise en otage par un seul État membre", Gabrielius Landsbergis, ministre lituanien des Affaires étrangères, appelle la Hongrie à accepter un embargo de l'UE sur le pétrole russe.