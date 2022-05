L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBATS, CIVILS

* Le commandement militaire ukrainien a déclaré que la mission de défense de l'usine sidérurgique Azovstal assiégée par "les héros de notre temps" dans le port stratégique de Mariupol, dans le sud du pays, est terminée et s'est engagé à secourir les militaires encore coincés à l'intérieur. * L'Ukraine a déclaré que les troupes défendant sa deuxième plus grande ville, Kharkiv, avaient repoussé les forces russes et avancé jusqu'à la frontière avec la Russie. Le président Zelenskiy a salué cet exploit et a remercié les troupes.

* L'Ukraine a déclaré que toute la ligne de front autour de Donetsk était sous un bombardement constant. Dans la région septentrionale de Tchernihiv, un tir de missile sur le village de Desna a tué et blessé un nombre indéterminé de personnes.

* Une série d'explosions a frappé Lviv, selon un témoin de Reuters. Un missile a touché une installation militaire mais il n'y a pas eu de victimes, selon le bureau de Zelenskiy.

* Un village de la province occidentale russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, a essuyé des tirs ukrainiens, a déclaré le gouverneur régional Roman Starovoit, mais il n'y a pas eu de blessés.

DIPLOMATIE* Le Sénat américain a voté pour avancer 40 milliards de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine, ouvrant la voie à un vote sur le projet de loi.

* Le président Poutine a déclaré qu'il n'y avait aucune menace pour la Russie si la Suède et la Finlande rejoignaient l'OTAN, bien que Moscou ait prévenu qu'il répondrait à tout renforcement militaire dans les nouveaux membres nordiques de l'alliance.

* Les ministres des affaires étrangères de l'UE ont échoué dans leur tentative de faire pression sur la Hongrie pour qu'elle lève son veto à une proposition d'embargo pétrolier sur la Russie.

ÉCONOMIE

* Le ministre allemand des Finances, M. Lindner, s'est dit ouvert à l'idée de saisir les actifs de l'État russe pour financer la reconstruction de l'Ukraine.

CITATIONS

"Nous espérons que nous serons en mesure de sauver la vie de nos gars ... L'Ukraine a besoin de héros ukrainiens vivants", a déclaré Zelenskiy à propos des défenseurs de Mariupol.