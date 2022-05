L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient pilonné les centres de commandement, les troupes et les dépôts de munitions ukrainiens à Donbas et dans la région de Mykolaiv, au sud, par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie.

* Les combats les plus violents se sont concentrés autour des villes jumelles de Sievierodonetsk et Lysychansk, a déclaré le conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, Vadym Denysenko. Ces villes constituent la partie orientale d'une poche tenue par les Ukrainiens, que la Russie tente d'envahir depuis la mi-avril.

* Le chef nommé par les Russes de la ville ukrainienne occupée d'Enerhodar, située à proximité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, a été blessé dans une explosion dimanche, ont déclaré un responsable ukrainien et une agence de presse russe. Reuters n'a pas pu établir immédiatement la cause de l'explosion.

* Les soldats russes ont déminé et déblayé les terrains industriels de l'aciérie Azovstal à Marioupol dimanche après que des centaines de forces ukrainiennes retranchées dans la vaste usine depuis des semaines ont reçu l'ordre de se retirer.

*Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante ces rapports sur le champ de bataille.

DIPLOMATIE

* Seule l'Ukraine a le droit de décider de son avenir, a déclaré le président polonais aux législateurs à Kiev, alors qu'il devenait le premier dirigeant étranger à prononcer un discours en personne devant le parlement ukrainien depuis l'invasion.

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a renouvelé son plaidoyer pour des sanctions économiques plus fortes contre Moscou, déclarant à la même session parlementaire : "Les demi-mesures ne doivent pas être utilisées lorsque l'agression doit être arrêtée".

* Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a exclu de convenir d'un cessez-le-feu avec la Russie et a déclaré samedi que Kiev n'accepterait aucun accord avec Moscou impliquant une cession de territoire.

* Le président turc Tayyip Erdogan, qui s'est opposé à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, s'est entretenu samedi par téléphone avec les dirigeants de ces deux pays et a évoqué ses préoccupations concernant les organisations terroristes.

* Le Premier ministre britannique Boris Johnson a discuté avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy du blocus par la Russie du port maritime ukrainien Odesa, a déclaré un porte-parole de Downing Bourse. Boris Johnson a décidé de redoubler d'efforts pour fournir une aide alimentaire et humanitaire vitale au peuple ukrainien et s'assurer que le pays est en mesure d'exporter vers le reste du monde, a ajouté le porte-parole.

ÉCONOMIE

* La société russe Gazprom a interrompu ses exportations de gaz vers la Finlande voisine, a indiqué samedi l'opérateur du système gazier finlandais, dernière escalade en date d'un différend sur les paiements énergétiques avec les nations occidentales.

* L'Ukraine et la Pologne ont convenu d'établir un contrôle douanier frontalier commun et de travailler sur une société ferroviaire commune pour faciliter la circulation des personnes et augmenter le potentiel d'exportation de l'Ukraine.

CITATION

* "Tout ce qui s'est passé ici, c'est quelque chose qui n'aurait pas sa place en Ukraine - la vie paisible... Nous avons (une) réalité opposée", le réalisateur ukrainien Sukholytkyy-Sobchuk décrivant la sensation d'être au Festival de Cannes alors que son pays est en guerre.