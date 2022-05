L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Le bilan de la base d'entraînement est plus du double du nombre de tués lors d'une attaque similaire contre une base d'entraînement ukrainienne à Yaraviv, dans l'ouest, en mars.

* Un tribunal ukrainien a condamné un jeune soldat russe à la prison à vie pour avoir tué un civil non armé dans le premier procès pour crimes de guerre découlant de l'invasion russe du 24 février.

* La Russie a pilonné des dizaines de cibles dans l'est de l'Ukraine avec des frappes aériennes et de l'artillerie alors que les forces terrestres tentaient d'encercler la ville de Sievierodonetsk dans le Donbas, a déclaré le ministère russe de la Défense.

DIPLOMATIE

* Zelenskiy a déclaré lors d'une réunion de chefs d'entreprise mondiaux à Davos que le monde se trouvait à un tournant et devait renforcer les sanctions contre la Russie comme un avertissement aux autres pays qui envisagent d'utiliser la force brute.

* Un diplomate russe de la mission permanente du pays auprès des Nations Unies à Genève a démissionné en invoquant son désaccord avec l'invasion, une rare démission politique au sujet de la guerre.

* L'Ukraine et la Pologne ont convenu d'établir un contrôle douanier frontalier commun et de travailler sur une société ferroviaire commune pour faciliter la circulation des personnes et augmenter le potentiel d'exportation de l'Ukraine.

ÉCONOMIE

* Le Kremlin a déclaré que l'Occident a déclenché une crise alimentaire mondiale en imposant à la Russie les sanctions les plus sévères de l'histoire moderne.

* La Lituanie, la Slovaquie, la Lettonie et l'Estonie demanderont la confiscation des avoirs russes gelés par l'Union européenne pour financer la reconstruction de l'Ukraine, selon une lettre commune des quatre pays.

* Les exportations de céréales de l'Ukraine pourraient atteindre 1,5 million de tonnes en mai, contre environ 1 million de tonnes en avril, a déclaré lundi Roman Slaston, directeur général de l'association ukrainienne Agrarian Business Club.

* La Pologne a décidé de mettre fin à un accord intergouvernemental avec la Russie sur le gazoduc de Yamal, a déclaré la ministre polonaise du Climat, Anna Moskwa.

* Starbucks Corp SBUX.O va se retirer du marché russe après près de 15 ans. Des ouvriers ont retiré l'enseigne de marque "Golden Arches" d'un restaurant McDonald's situé juste au nord de Moscou.

* La Russie aurait normalement sa propre "maison" au Forum économique mondial de Davos comme vitrine pour les chefs d'entreprise et les investisseurs. Cette année, l'espace de la rue principale habillée a été transformé par des artistes ukrainiens en une "Maison des crimes de guerre russes". La Russie a nié les allégations de crimes de guerre dans le conflit.

CITATION

* "L'histoire est à un tournant... C'est vraiment le moment où l'on décide si la force brute va dominer le monde", a déclaré le président ukrainien Zelenskiy.