L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBATTRE

* La situation militaire dans l'est de l'Ukraine est encore pire que ce que l'on dit et le pays a besoin d'armes lourdes maintenant pour combattre efficacement la Russie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

* Les bombardements russes ont tué au moins sept civils et en ont blessé 17 dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, selon les autorités.

* Alors que les États-Unis et leurs alliés fournissent à l'Ukraine des armes de plus en plus sophistiquées, Washington a eu des discussions avec Kiev sur le danger d'une escalade si elle frappe au cœur de la Russie, ont déclaré à Reuters des responsables américains et diplomatiques.

* Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti l'Occident que la fourniture à l'Ukraine d'armes capables de frapper le territoire russe serait "un pas sérieux vers une escalade inacceptable", a déclaré l'agence de presse Tass.

DIPLOMATIE

* Le président Zelenskiy s'est plaint des divisions au sein de l'Union européenne au sujet de nouvelles sanctions contre la Russie et a demandé pourquoi certaines nations étaient autorisées à bloquer le plan.

* L'assemblée de l'Organisation mondiale de la santé a adopté une motion condamnant l'urgence sanitaire régionale déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a rejeté une résolution rivale de Moscou qui ne faisait aucune mention de son rôle dans la crise.

* Le premier ministre finlandais a déclaré que les actions de la Russie en Ukraine constituaient un tournant pour le monde et que les relations avec Moscou ne pouvaient pas revenir à ce qu'elles étaient avant son invasion.

ÉCONOMIE

* La Maison Blanche a déclaré qu'elle s'attendait à un impact minimal sur l'économie américaine et mondiale d'un éventuel défaut de paiement de la dette russe, Washington ayant décidé de ne pas prolonger une dérogation qui permettait à la Russie de payer les détenteurs d'obligations américaines.

* Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre italien Mario Draghi ont discuté des moyens d'aider à soulager la crise alimentaire internationale, le Kremlin affirmant que cela ne pourrait se faire que si l'Occident lève ses sanctions.

* La Hongrie a besoin de trois ans et demi à quatre ans pour se passer du brut russe et faire d'énormes investissements pour ajuster son économie. Tant qu'un accord n'aura pas été trouvé sur toutes les questions, elle ne pourra pas soutenir l'embargo pétrolier proposé par l'UE, a déclaré un haut responsable hongrois.

CITATIONS

* "La Russie a l'avantage mais nous faisons tout ce que nous pouvons", a déclaré le général ukrainien Oleksiy Gromov.

À VENIR

* Un sommet de l'UE les 30 et 31 mai pourrait voir des divisions entre les membres qui veulent adopter une ligne dure contre la Russie et ceux qui appellent à un cessez-le-feu.