L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Les forces ukrainiennes sont engagées dans une "défense acharnée" de la ville orientale de Sievierodonetsk, qui est encerclée aux deux tiers par les forces russes et détruite à 90 % par les bombardements, a déclaré le gouverneur de la région de Louhansk, citant le chef de l'administration de la ville.

* Les bombardements russes ont tué au moins sept civils et en ont blessé 17 dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, selon les autorités.

* Dans le sud de la région de Kherson, au nord de la Crimée tenue par les Russes, les responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes fortifiaient leurs positions et piégeaient les civils avec des bombardements constants.

* L'armée américaine a signé un accord pour acheter pour 687 millions de dollars de missiles anti-aériens Stinger afin de reconstituer les stocks envoyés en Ukraine, selon des sources.

DIPLOMATIE

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la Russie militarise une crise mondiale de l'approvisionnement alimentaire et que le monde doit empêcher une famine à grande échelle. Moscou ne semble pas prêt pour des pourparlers de paix sérieux, a-t-il déclaré.

* Le Kremlin, qui rend l'Ukraine et ses alliés occidentaux responsables de la crise alimentaire, a déclaré que Kiev était également à blâmer pour le fait que les négociations de paix étaient gelées.

* Les pourparlers entre les responsables turcs et les délégations de la Suède et de la Finlande cette semaine en Turquie n'ont guère permis de surmonter les objections d'Ankara à l'adhésion des pays nordiques à l'OTAN, et il n'est pas encore clair quand de nouvelles discussions auront lieu, selon deux sources.

ÉCONOMIE

* Les pays de l'Union européenne négocient un accord sur les sanctions pétrolières russes qui embarquerait les livraisons par bateau mais exempterait le pétrole livré par oléoduc pour gagner la Hongrie et débloquer un sixième paquet de mesures contre Moscou, ont déclaré des responsables. L'un d'eux a déclaré qu'un accord pourrait être conclu par les ambassadeurs dimanche afin que les dirigeants puissent l'approuver lors d'un sommet de l'UE les 30 et 31 mai.

* La Russie aura besoin d'énormes ressources financières pour financer son opération militaire en Ukraine, a déclaré son ministre des finances, tandis que le ministre de l'économie a imputé les difficultés économiques du pays à la faiblesse des dépenses des ménages.

* La Russie est à l'aube d'une crise de la dette d'un genre unique qui, selon les investisseurs, serait la première fois qu'une économie de marché émergente majeure est poussée à la défaillance obligataire par la géopolitique, plutôt que par des coffres vides.

* L'homme d'affaires russe Andrey Melnichenko a cédé le contrôle de deux des plus grandes entreprises de charbon et d'engrais du monde à sa femme la veille de sa sanction par l'Union européenne, selon trois personnes familières avec l'affaire.

CITATIONS

* "La pression sur la Russie est littéralement une question de sauver des vies", a déclaré Zelenskiy dans un discours prononcé tard dans la nuit.

À VENIR

* Le sommet de l'UE des 30 et 31 mai pourrait voir des divisions entre les membres qui veulent adopter une ligne dure contre la Russie et ceux qui appellent à un cessez-le-feu.