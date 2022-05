L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Les forces russes ont pris le contrôle d'environ un tiers de Sievierodonetsk, mais leur assaut prend plus de temps qu'elles ne l'espéraient, selon un dirigeant séparatiste soutenu par Moscou, cité dans un rapport de l'agence de presse TASS.

* Le gouverneur de la région de Luhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les troupes russes avaient avancé dans les franges sud-est et nord-est de Sievierodonetsk. Mais il a ajouté que les forces ukrainiennes avaient chassé les Russes du village de Toshkivka au sud, ce qui pourrait faire échouer la tentative de Moscou d'encercler la région.

* Le ministère ukrainien de la défense a déclaré que les forces russes se regroupaient également pour attaquer la région de Sloviansk.

* Une voiture piégée a explosé dans la ville ukrainienne de Melitopol, contrôlée par la Russie, lundi, blessant plusieurs personnes dans ce qui, selon le Comité d'enquête russe et un responsable ukrainien, pourrait être l'œuvre d'Ukrainiens opposés à la Russie.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.

DIPLOMATIE

* La France a demandé lundi l'ouverture d'une enquête après qu'un journaliste français a été tué en Ukraine lorsque le véhicule dans lequel il se trouvait, qui servait à évacuer des civils près de la ville de Sievierodonetsk, a été touché par un bombardement.

* L'allié de la Russie, le Belarus, effectuera des exercices de mobilisation militaire en juin et juillet dans la région de Gomel, a rapporté lundi l'agence de presse étatique BelTA. La région de Gomel en Biélorussie borde l'Ukraine au sud et, par endroits, la zone d'exclusion autour du site de la catastrophe du réacteur nucléaire de Tchernobyl. À l'est, elle borde la Russie.

* Un conseiller principal du président turc a dit à son homologue américain que la Turquie voulait des "mesures concrètes" sur l'existence de ce qu'elle appelle des "organisations terroristes" en Finlande et en Suède avant d'examiner leurs candidatures à l'OTAN, a déclaré la présidence turque.

* Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis n'enverraient pas à l'Ukraine de fusées pouvant atteindre la Russie, suite à des rapports selon lesquels l'administration se préparait à envoyer des systèmes avancés de fusées à longue portée.

* Le soutien de l'OTAN à l'Ukraine est inébranlable et le président russe Vladimir Poutine n'atteindra pas ses objectifs, a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

COMMERCE

* Le président Vladimir Poutine a déclaré lundi que la Russie était prête à faciliter l'exportation sans entrave de céréales depuis les ports ukrainiens en coordination avec la Turquie, selon un compte rendu du Kremlin sur les entretiens avec le président Tayyip Erdogan.

* GasTerra, qui achète et négocie du gaz pour le compte du gouvernement néerlandais, ne recevra plus de gaz de la société russe Gazprom à partir du 31 mai après avoir refusé d'accéder aux demandes de Moscou de paiement en roubles, ont déclaré les deux sociétés lundi.

FINANCE

* La Russie envisage de payer les détenteurs d'euro-obligations en appliquant le mécanisme qu'elle utilise pour traiter les paiements de son gaz en roubles, bien que les investisseurs aient déclaré que cette démarche ne permettrait pas à la Russie d'éviter un défaut historique sur sa dette.

* SPB Exchange, la deuxième plus grande bourse de Russie, a déclaré qu'elle transférerait jusqu'à 14% des actions cotées aux États-Unis que ses clients possèdent sur un compte non négociable après que la banque centrale a déclaré qu'elle limiterait le commerce de certaines actions étrangères.

* L'acteur russe du commerce électronique Ozon a déclaré lundi qu'il n'avait pas réussi à rembourser certaines obligations à un groupe de détenteurs, ce qui l'expose au risque d'un défaut de paiement potentiel, mais a indiqué qu'il négociait avec les détenteurs d'obligations pour trouver une solution. Ozon, cotée au Nasdaq, dont la négociation des actions est suspendue depuis le 28 février, a déclaré qu'elle ne pouvait pas envoyer de liquidités de ses filiales russes à sa société holding chypriote, Ozon Holdings Plc, qui est l'émetteur des obligations.