L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que le dernier groupe de forces ukrainiennes retranché dans l'aciérie Azovstal de Marioupol s'était rendu.

* L'armée russe a déclaré avoir détruit un important lot d'armes occidentales dans la région ukrainienne de Zhytomyr, à l'ouest de Kiev, à l'aide de missiles de croisière Kalibr lancés depuis la mer. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante ce rapport, qui indique également que les missiles russes ont frappé des installations de stockage de carburant près d'Odesa, sur la côte de la mer Noire, et abattu deux avions ukrainiens Su-25 et 14 drones.

DIPLOMATIE

* Le président américain Joe Biden a signé un projet de loi visant à fournir près de 40 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine dans le cadre des efforts visant à renforcer le soutien militaire face à l'invasion de la Russie, a déclaré la Maison Blanche.

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a proposé vendredi un accord formel avec les alliés du pays pour obtenir une compensation russe pour les dommages causés par ses forces pendant la guerre.

* Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du Groupe des sept riches démocraties ont déclaré avoir mobilisé 19,8 milliards de dollars pour l'Ukraine et se sont engagés à donner plus si nécessaire.

* Le président turc Erdogan a déclaré qu'il s'adresserait à la Finlande samedi, tout en maintenant son opposition aux demandes d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède en raison de leur passé d'accueil de membres de groupes qu'Ankara considère comme terroristes.

ÉCONOMIE

* La société russe Gazprom a interrompu ses exportations de gaz vers la Finlande voisine, a déclaré l'opérateur du système gazier finlandais, dernière escalade en date d'un différend sur les paiements énergétiques avec les nations occidentales.

* La Russie a accéléré deux paiements sur sa dette internationale vendredi, dans sa dernière tentative d'éviter un défaut de paiement qui semble se profiler depuis son invasion de l'Ukraine.