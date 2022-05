L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Le président ukrainien Zelenskiy a rendu visite aux troupes dans la région nord-est de Kharkiv, a déclaré son bureau, la première apparition officielle de Zelenskiy en dehors de la région de Kiev depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

* Plusieurs explosions ont été entendues dans la ville de Kharkiv quelques heures après la visite de Zelenskiy, a déclaré un journaliste de Reuters.

* Le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, aurait déclaré que la "libération" de la région orientale ukrainienne de Donbas est une "priorité inconditionnelle" pour Moscou ; les autres territoires devraient décider eux-mêmes de leur avenir.

* Les bombardements russes ont détruit toutes les infrastructures critiques de la ville de Sievierodonetsk, a déclaré M. Zelenskiy, décrivant la prise de la ville comme le "principal objectif" de la Russie à l'heure actuelle.

* Le ministère russe de la Défense a déclaré que les missiles russes ont détruit un important arsenal de l'armée ukrainienne dans la ville de Kryvyi Rih, dans le centre de l'Ukraine, a déclaré l'agence de presse d'État TASS citant le ministère.

* La Russie a déclaré avoir utilisé des frappes de missiles pour détruire les postes de commandement ukrainiens à Bakhmut et Soledar. Les deux villes se trouvent sur une route importante allant du sud-ouest de Lysychansk et Sievierodonetsk.

* Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.

DIPLOMATIE, POURPARLERS

* Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que les discussions de la semaine dernière avec les délégations finlandaise et suédoise n'étaient pas au "niveau attendu" et qu'Ankara ne peut pas dire oui à l'entrée dans l'OTAN de pays "soutenant le terrorisme", a rapporté le radiodiffuseur d'État TRT Haber. La Turquie s'est opposée à ce que la Suède et la Finlande rejoignent l'alliance et Erdogan semble rester sur sa position.

* Zelenskiy a déclaré dans une interview télévisée qu'il pensait que la Russie accepterait des pourparlers si l'Ukraine pouvait reconquérir tout le territoire qu'elle a perdu depuis l'invasion. Mais il a exclu l'idée d'utiliser la force pour reconquérir tous les territoires que l'Ukraine a perdus au profit de la Russie depuis 2014.

À VENIR

* L'UE n'a pas réussi jusqu'à présent à se mettre d'accord sur un embargo sur le pétrole russe, mais les diplomates tenteront tout de même d'avancer avant un sommet lundi-mardi, qui pourrait voir des divisions entre les membres qui veulent adopter une ligne dure contre la Russie et ceux qui appellent à un cessez-le-feu.