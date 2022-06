L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Les responsables ukrainiens ont signalé une "fermeture de toutes les communications" dans la région de Kherson, au sud, occupée par les Russes.

* Les forces ukrainiennes ont remporté quelques succès près de la ville méridionale de Kherson et progressent dans certaines parties de la région de Kharkiv, à l'est de Kiev, a déclaré le président Zelenskiy.

* Le président américain Joe Biden a accepté de fournir à l'Ukraine des systèmes de roquettes avancés qui peuvent frapper avec précision des cibles russes à longue portée, dans le cadre d'un programme d'armement de 700 millions de dollars qui devrait être dévoilé mercredi.

* Les forces nucléaires russes organisent des exercices dans la province d'Ivanovo, au nord-est de Moscou, selon l'agence de presse Interfax qui cite le ministère russe de la Défense.

COMMERCE

* Les dirigeants de l'Union européenne ont convenu d'un embargo sur les importations de pétrole brut russe qui prendra pleinement effet à la fin de l'année, mais la Hongrie et deux autres États enclavés d'Europe centrale ont obtenu des exemptions pour les importations par oléoduc dont ils dépendent.

* Les entreprises allemandes Uniper et RWE ont payé pour le gaz russe dans le cadre d'un nouveau programme proposé par Moscou, dans le but d'assurer la continuité de l'approvisionnement en ce combustible essentiel à la première économie d'Europe.

* La société russe Gazprom a déclaré qu'elle allait interrompre l'approvisionnement de plusieurs pays "inamicaux" qui ont refusé d'accepter le système de paiement en roubles pour le gaz proposé par Moscou.

* Un haut fonctionnaire de l'ONU a eu des "discussions constructives" à Moscou sur la facilitation des exportations de céréales et d'engrais russes vers les marchés mondiaux, a déclaré un porte-parole de l'ONU.

FINANCES

* L'économie russe se contractera moins que prévu cette année et l'inflation sera plus faible que prévu, selon un sondage Reuters.

DIPLOMATIE

* Le pape François a dirigé un service international de prière à Rome pour la paix en Ukraine et dans d'autres endroits frappés par la guerre ; environ 1 000 personnes y ont assisté, dont l'ambassadeur ukrainien au Vatican et un certain nombre de personnes portant les couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien.