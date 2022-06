L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* L'Ukraine a déclaré que la frappe de Kiev avait touché dimanche un atelier de réparation de wagons, tandis que Moscou a affirmé avoir détruit des chars envoyés par les pays d'Europe de l'Est en Ukraine. Une personne a été hospitalisée, mais aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat.

* A Sievierodonetsk, le principal champ de bataille où la Russie a concentré ses forces récemment, les responsables ukrainiens ont déclaré qu'une contre-attaque avait repris la moitié de la ville.

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré dimanche s'être rendu à Lysychansk et à Soledar, deux villes très proches de certains des combats les plus intenses.

* Un journaliste des médias d'État russes a déclaré dimanche que le général de division russe Roman Kutuzov avait été tué dans l'est de l'Ukraine, s'ajoutant à une série de pertes militaires de haut rang subies par Moscou.

* L'opérateur public ukrainien d'énergie nucléaire Energoatom a déclaré qu'un missile de croisière russe a volé "à une altitude critique" dimanche matin au-dessus d'une importante centrale nucléaire.

* Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille.

ARMES ET DIPLOMATIE

* Poutine a déclaré dans une interview que la Russie frapperait de nouvelles cibles si l'Occident fournissait des missiles de plus longue portée à l'Ukraine.

* La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle fournirait à l'Ukraine des systèmes de fusées à lancements multiples pouvant frapper des cibles situées à 80 km (50 miles).

* La visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en Serbie a été annulée après que les pays autour de la Serbie ont fermé leur espace aérien à son avion, a déclaré dimanche une source haut placée du ministère des Affaires étrangères à l'agence de presse Interfax.

ÉCONOMIE

* Le producteur d'aluminium russe Rusal a intenté un procès contre le minier mondial Rio Tinto, cherchant à récupérer l'accès à sa part de 20 % de l'alumine produite dans une raffinerie détenue conjointement dans le Queensland.

* Les sanctions de la Russie contre Gazprom Germania et ses filiales pourraient coûter aux contribuables allemands et aux utilisateurs de gaz 5 milliards d'euros (5,36 milliards de dollars) supplémentaires par an pour payer le gaz de remplacement, a rapporté l'hebdomadaire Welt am Sonntag, citant des représentants de l'industrie.

* M. Lavrov a déclaré samedi que les sanctions occidentales n'auraient aucun effet sur les exportations de pétrole du pays, prédisant un grand bond des bénéfices tirés des expéditions d'énergie cette année.

CITATION

* "Les terribles conséquences de cette guerre peuvent être arrêtées à tout moment ... si une seule personne à Moscou en donne simplement l'ordre", a déclaré Zelenskiy, en référence apparente à Poutine.

(1 $ = 0,9326 euros)