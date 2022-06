L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a lancé un appel pour que davantage d'armes arrivent plus rapidement, déclarant que les choses pourraient devenir très difficiles pour l'Ukraine si les forces russes franchissaient les lignes de front dans le Donbas, la région orientale où Sievierodonetsk est la principale ville encore aux mains des Ukrainiens.

* Zelenskiy a déclaré que les forces russes avaient l'avantage numérique dans la ville mais que les forces ukrainiennes avaient "toutes les chances" de riposter.

* Le ministère ukrainien de la défense a accusé la Russie d'avoir tiré sur des infrastructures civiles autour de Sievierodonetsk, plus au nord dans la région de Kharkiv et à l'ouest autour de Sloviansk, où il a déclaré que la Russie avançait. Moscou nie avoir ciblé des civils.

* Le gouverneur de la région russe de Koursk a déclaré que le village de Tyotkino, près de la frontière nord-est de l'Ukraine, avait subi des tirs ukrainiens.

* Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille.

DIPLOMATIE ET ARMES

* La Russie ne devrait pas fermer l'ambassade des États-Unis à Moscou car les deux plus grandes puissances nucléaires du monde doivent continuer à se parler, a déclaré lundi l'ambassadeur américain. Le Kremlin a déclaré qu'il était intéressé par des discussions sur les armes nucléaires avec Washington, bien qu'il soit peu probable qu'elles aient lieu pour le moment.

* La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle fournirait à l'Ukraine des systèmes de fusées à lancements multiples pouvant frapper des cibles situées jusqu'à 80 km (50 miles).

* Poutine a déclaré plus tôt que la Russie frapperait de nouvelles cibles si l'Occident fournissait des missiles à plus longue portée à l'Ukraine. Son ministre des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré qu'elle répondrait également en repoussant les forces ukrainiennes plus loin de la frontière russe.

ÉCONOMIE

* Zelenskiy a déclaré que jusqu'à 75 millions de tonnes de céréales pourraient être bloquées en Ukraine d'ici cet automne, et que Kiev voulait des armes anti-navires qui pourraient sécuriser le passage de ses exportations.

* Le producteur d'aluminium russe Rusal a intenté une action en justice contre le mineur mondial Rio Tinto, afin de récupérer l'accès à sa part de 20 % de l'alumine produite dans une raffinerie détenue conjointement dans le Queensland.

* La valeur du fonds national russe (NWF) a bondi à 197,7 milliards de dollars au 1er juin, contre 155,2 milliards de dollars un mois plus tôt, suite au transfert des recettes pétrolières de 2021, a déclaré le ministère des finances.

CITATION

* "Désolé, c'était la dernière bouteille de bière tchèque que nous avions" - un serveur dans un restaurant du centre de Moscou, signe que les réserves russes d'alcool étranger, autrefois abondantes, s'amenuisent.

"Je ne suis pas pour une chasse aux sorcières" - Dominique Meyer, directeur artistique de La Scala de Milan, qui ouvrira sa saison 2022-23 avec l'opéra "Boris Godunov" composé en Russie et interprété par des artistes russes.

(1 $ = 0,9326 euros)