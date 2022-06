L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré à la télévision ukrainienne que "toutes les affirmations russes selon lesquelles ils contrôlent la ville sont un mensonge. Ils contrôlent la partie principale de la ville, mais pas la ville entière". Les combats ont rendu les évacuations de la ville impossibles, a-t-il déclaré.

* Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie et l'Ukraine ont poursuivi les bombardements intensifs autour de Sievierodonestk "avec peu de changement sur la ligne de front".

* Les analystes du think tank Institute for the Study of War, basé à Washington, ont écrit que "les forces russes seront probablement en mesure de s'emparer de Sievierodonetsk dans les semaines à venir, mais au prix de la concentration de la plupart de leurs forces disponibles dans cette petite zone".

* À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, au nord-ouest de Louhansk, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses missiles Iskander avaient détruit des armes récemment fournies par les pays occidentaux.

* Le gouverneur de la région russe de Briansk a déclaré que le village frontalier de Suzemka avait été bombardé depuis le nord de l'Ukraine, qu'une personne avait été blessée et qu'une centrale électrique avait été endommagée.

* Dans le sud de l'Ukraine, l'armement occidental a aidé les forces ukrainiennes à avancer de 10 km (6 miles) vers Melitopol occupée par les Russes, a déclaré son maire dans une vidéo postée sur Telegram depuis l'extérieur de la ville.

* Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille.

DIPLOMATIE* Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la guerre en Ukraine "pourrait prendre des années" et que l'Occident doit continuer à apporter son soutien, selon le journal allemand Bild am Sonntag.

ÉCONOMIE

* Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discuteront des moyens de libérer des millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine en raison du blocus des ports de la mer Noire par la Russie, lors d'une réunion à Luxembourg lundi.

* L'Allemagne a annoncé ses dernières mesures pour augmenter les niveaux de stockage de gaz afin de se préparer à la prochaine saison d'hiver, lorsqu'elle craint que la Russie, qui a réduit ses livraisons ces derniers jours, ne réduise ou même n'arrête complètement ses approvisionnements.