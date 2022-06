L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Les forces russes ont entièrement occupé la ville de Sievierodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, samedi, selon les deux parties, confirmant ainsi le plus grand recul de Kiev sur le champ de bataille depuis plus d'un mois, après des semaines de combats parmi les plus sanglants de la guerre.

* Des missiles russes ont frappé un immeuble résidentiel et l'enceinte d'un jardin d'enfants dans le centre de Kiev dimanche, tuant une personne et en blessant cinq autres, selon des responsables, alors que Moscou intensifiait ses frappes aériennes sur l'Ukraine pour une deuxième journée.

* Des missiles russes ont frappé près de la ville de Cherkasy, dans le centre de l'Ukraine, dimanche, tuant une personne et frappant un pont qui aide à relier les régions occidentales aux zones de combat orientales, selon des responsables ukrainiens.

ÉCONOMIE ET DIPLOMATIE

* Le président américain Joe Biden a dit à ses alliés "nous devons rester ensemble" contre la Russie, alors que les dirigeants du monde se réunissaient dimanche à un sommet du G7 dans les Alpes bavaroises qui sera dominé par la guerre en Ukraine et son impact douloureux sur l'approvisionnement en nourriture et en énergie dans le monde entier.

* La Russie s'est rapprochée d'un défaut de paiement dimanche, alors que peu de signes indiquaient que les investisseurs détenant ses obligations internationales avaient reçu un paiement, annonçant ce qui serait le premier défaut de paiement de la nation depuis des décennies.

* Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron ont convenu de soutenir davantage l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie, a déclaré le bureau de Johnson dimanche, alors que les dirigeants se rencontraient en marge d'un sommet du Groupe des Sept.

* Le président indonésien Joko Widodo a déclaré dimanche qu'il exhortera ses homologues russe et ukrainien à ouvrir un espace de dialogue lors d'une mission de consolidation de la paix dans ces pays, car "la guerre doit cesser et les chaînes alimentaires mondiales doivent être réactivées".

CITATIONS

* "A ce stade de la guerre, c'est spirituellement difficile, émotionnellement difficile ... nous n'avons pas la moindre idée de combien de temps cela va durer, combien d'autres coups, de pertes et d'efforts seront nécessaires avant de voir la victoire se profiler à l'horizon" - Président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

* "Nous pouvons traverser tout cela et en sortir plus forts. Parce que Poutine compte depuis le début sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, l'OTAN et le G7 se diviseraient. Mais nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pas". - Le président américain Joe Biden.