L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Des bâtiments ont cramé à Kiev et les rues étaient couvertes de débris après que des missiles russes aient frappé la capitale ukrainienne au cours du week-end. Les attaques, les premières sur Kiev depuis des semaines, ont été condamnées par le président américain Joe Biden comme étant de la "barbarie".

* Des missiles russes ont frappé un immeuble résidentiel et près d'un jardin d'enfants dans le centre de Kiev dimanche, tuant une personne et en blessant six, selon des responsables, alors que Moscou a intensifié ses frappes aériennes sur l'Ukraine pour une deuxième journée.

* Des missiles russes ont également frappé près de la ville de Cherkasy, dans le centre de l'Ukraine, dimanche, tuant une personne et touchant un pont qui aide à relier les régions occidentales aux zones de combat orientales, selon des responsables ukrainiens.

* L'agence de presse Tass a cité dimanche un responsable séparatiste affirmant que les forces de Moscou étaient entrées dans Lysychansk depuis cinq directions et isolaient les défenseurs ukrainiens. Reuters n'a pas pu confirmer cette information.

* L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces russes utilisaient l'artillerie pour tenter de couper Lysychansk du sud, mais n'a pas mentionné l'entrée des séparatistes dans la ville.

* Les forces russes ont entièrement occupé la ville de Sievierodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, samedi, selon les deux parties.

ÉCONOMIE ET DIPLOMATIE

* Le président américain Joe Biden a déclaré à ses alliés que "nous devons rester ensemble" contre la Russie, alors que les dirigeants du monde se réunissaient dimanche au sommet du G7 dans les Alpes bavaroises.

* La Russie s'est rapprochée d'un défaut de paiement dimanche, alors que peu de signes indiquaient que les investisseurs détenant ses obligations internationales avaient reçu un paiement, annonçant ce qui serait le premier défaut de paiement de la nation depuis des décennies.

* Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron ont convenu d'apporter un soutien accru à l'Ukraine, a déclaré le bureau de Boris Johnson dimanche.

* Le président indonésien Joko Widodo a déclaré dimanche qu'il exhortera ses homologues russe et ukrainien à ouvrir un espace de dialogue lors d'une mission de consolidation de la paix dans les pays, car "la guerre doit cesser et les chaînes alimentaires mondiales doivent être réactivées".

CITATIONS

* "Lysychansk, c'était une horreur, la semaine dernière. Hier, nous n'en pouvions plus. J'ai déjà dit à mon mari que si je mourais, il fallait m'enterrer derrière la maison", a déclaré Elena, une femme âgée de la ville et faisant partie des dizaines d'évacués qui sont arrivés dans la ville de Pokrovsk, tenue par les Ukrainiens, en bus depuis les zones de front.

* "À ce stade de la guerre, c'est spirituellement difficile, émotionnellement difficile... nous n'avons pas la moindre idée du temps que cela va durer, du nombre de coups, de pertes et d'efforts qui seront encore nécessaires avant de voir la victoire se profiler à l'horizon", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans son discours du soir.