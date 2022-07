L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBATTRE

* La Russie déplace des forces de réserve de tout le pays et les rassemble près de l'Ukraine pour de futures opérations offensives, selon les renseignements militaires britanniques.

* Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré sur le service de messagerie Telegram qu'un missile russe avait frappé Druzhkivka, une ville située derrière la ligne de front, et a signalé le bombardement d'autres centres de population.

* Le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré sur Telegram que les forces russes "tiraient sur toute la ligne de front", bien qu'une contre-attaque ukrainienne subséquente qui a touché des magasins d'armes et de munitions ait forcé Moscou à interrompre son offensive.

* Un tir de missile sur la ville de Kharkiv, au nord-est du pays, a blessé trois civils, selon son gouverneur, bien que les principales attaques de la Russie semblent se concentrer au sud-est de la ville, à Louhansk et Donetsk.

* Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces ont frappé deux "bases de mercenaires étrangers déployées près de Kharkiv".

* Le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov, a également déclaré que deux avions ukrainiens Su-25 avaient été abattus dans le sud de la région de Mykolaiv, et qu'ils avaient détruit des dépôts de munitions dans cette région et dans les régions orientales de Dnipropetrovsk et Donetsk.

* Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.

an dans toute la région de Donbas.

DIPLOMATIE/ÉCONOMIE

* Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a exhorté la communauté internationale à unir ses forces pour condamner l'agression russe, a déclaré aux journalistes qu'il avait fait part à son homologue chinois Wang Yi de ses préoccupations concernant l'alignement de Pékin sur Moscou.

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a renvoyé plusieurs des principaux envoyés de Kiev à l'étranger, dont l'ambassadeur au franc-parler en Allemagne.

* Les ministres des affaires étrangères du G20 ont appelé à la fin de la guerre et du blocus céréalier en Ukraine, alors que le plus haut diplomate russe a quitté une réunion et a dénoncé l'Occident pour ses "critiques frénétiques" et le fait qu'il gaspille une chance de s'attaquer aux problèmes économiques mondiaux.

* Le président Vladimir Poutine a déclaré que le maintien des sanctions contre la Russie pourrait entraîner une hausse "catastrophique" des prix de l'énergie pour les consommateurs européens.

CITATIONS

* "Ils m'ont enlevé mon printemps, ils m'ont enlevé mon été, et maintenant ils m'ont enlevé sept années supplémentaires de ma vie", a déclaré Alexei Gorinov, un conseiller du district de Moscou, cité par ses partisans, vendredi, après avoir été condamné à sept ans de prison pour avoir critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie.