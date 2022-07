L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

ÉCONOMIE/DIPLOMATIE

* Les dirigeants financiers du G20 réunis à Bali doivent progresser dans la lutte contre les menaces économiques mondiales déclenchées par la guerre de la Russie en Ukraine, sinon les conséquences humanitaires seraient catastrophiques, a déclaré l'Indonésie, pays hôte.

* La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a condamné la "guerre brutale et injuste" de la Russie en Ukraine et a déclaré que les responsables financiers russes participant à une réunion du G20 en Indonésie partageaient la responsabilité des "conséquences horribles" de la guerre.

* La ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland a déclaré aux responsables russes participant à une réunion des responsables financiers du G20 qu'elle les tenait personnellement responsables des "crimes de guerre" commis pendant la guerre de la Russie en Ukraine, a déclaré un responsable occidental à Reuters.

* Les États-Unis ont cherché à faciliter les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais en rassurant les banques, les compagnies de navigation et d'assurance que ces transactions ne violeraient pas les sanctions. Cela fait partie des tentatives des responsables de l'ONU et de la Turquie de négocier un accord global qui permettrait également de reprendre les expéditions de céréales ukrainiennes à partir du port d'Odessa sur la mer Noire.* Un haut responsable russe a déclaré jeudi que Moscou répondrait positivement si Kiev était prêt à reprendre les négociations de paix, mais que l'Ukraine devait accepter les "réalités territoriales" de la situation, a rapporté l'agence de presse Interfax.

COMBATS

* Les forces ukrainiennes ont frappé deux postes de contrôle militaires et un atterrissage lors de la deuxième frappe de la semaine sur une zone tenue par les Russes dans le sud de l'Ukraine, ont déclaré des responsables ukrainiens. L'attaque sur Nova Kakhovka dans la région de Kherson a tué 13 "occupants", a déclaré Serhiy Bratchuk, porte-parole de l'administration régionale d'Odesa, cité par le Commandement opérationnel Sud.

* Deux personnes ont été tuées lorsque les forces ukrainiennes ont bombardé une gare routière dans la ville de Donetsk, tenue par les séparatistes, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré un dirigeant séparatiste.

* L'Ukraine utilise des armes à longue portée fournies par l'Occident et des obus "intelligents" de 155 mm pour frapper les dépôts de munitions et les lignes d'approvisionnement russes, obligeant Moscou à repenser la manière dont elle fournit du carburant et des munitions à la ligne de front, a déclaré un général ukrainien.

* Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.