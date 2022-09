L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

Les ministres européens de l'énergie doivent tenir une réunion d'urgence vendredi pour discuter de la proposition de plafonnement des prix.

COMBAT

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a fait état de "bonnes nouvelles" du front près de Kharkiv, dans l'est du pays, affirmant que certaines colonies avaient été reprises, alors que les deux parties ont fait état de combats intenses dans la région.

* Une explosion dans une centrale électrique près d'Odesa, dans le sud, a coupé l'approvisionnement en électricité de 360 000 personnes, a déclaré un porte-parole de l'administration régionale.

* Les forces russes ont tiré pendant la nuit des roquettes et de l'artillerie lourde sur les villes de plusieurs districts, tuant sept civils, en blessant d'autres et endommageant plus d'une douzaine de maisons et de bâtiments, ont déclaré jeudi les autorités locales ukrainiennes.

* Dans un discours combatif prononcé mercredi devant un forum économique dans l'Extrême-Orient russe, Poutine a déclaré que la Russie ne perdrait pas ce qu'il appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine.

* Les États-Unis ont accusé Moscou de crimes de guerre en détenant, interrogeant et déportant illégalement jusqu'à 1,6 million d'Ukrainiens, dont 1 800 enfants.

BATEAUX DE GRAIN

* Poutine a déclaré que la Russie et le monde en développement avaient été "trompés" par un accord d'exportation de céréales ukrainien négocié par l'ONU, car les céréales n'allaient pas aux pays les plus pauvres du monde, et il voulait discuter de la modification de l'accord.

* L'Ukraine affirme qu'environ 2,37 millions de tonnes de nourriture ont déjà quitté ses ports de la mer Noire, dont 1,04 million de tonnes pour les pays asiatiques et 470 000 tonnes pour les États africains.

* Environ 280 000 tonnes de produits agricoles seront exportées dans un avenir proche depuis les ports ukrainiens dans le cadre du programme mondial de lutte contre la faim, a déclaré le ministère ukrainien des infrastructures tard mercredi.