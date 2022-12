L'Ukraine et les pays baltes reprochent à Macron d'avoir proposé des "garanties de sécurité" à la Russie.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision française TF1, M. Macron a déclaré que l'Europe devait préparer sa future architecture de sécurité et également réfléchir "à la manière de donner des garanties à la Russie le jour où elle reviendra à la table des négociations."

Le principal assistant du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, Mykhailo Podolyak, a déclaré que c'est le monde qui a besoin de garanties de sécurité de la part de la Russie, et non l'inverse.

"Le monde civilisé a besoin de 'garanties de sécurité' contre les intentions barbares de la Russie post-Poutine", a déclaré Podolyak sur Twitter dimanche.

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, a déclaré qu'une Russie "dénucléarisée et démilitarisée" serait la meilleure garantie de paix non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour le monde.

"Quelqu'un veut fournir des garanties de sécurité à un État terroriste et tueur ?" a écrit Danilov sur Twitter.

"Au lieu de Nuremberg - signer un accord avec la Russie et se serrer la main ?"

Les procès de Nuremberg visant à poursuivre les criminels de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale sont considérés aujourd'hui comme les précurseurs de tribunaux tels que la Cour pénale internationale de La Haye. Moscou nie les allégations selon lesquelles ses forces ont commis des crimes de guerre en Ukraine.

Après plusieurs séries de pourparlers au début de la guerre, Kiev et Moscou ne se sont pas rencontrés pour négocier la fin du conflit depuis des mois. Kiev affirme que les pourparlers de paix ne sont possibles que si la Russie met fin à ses attaques et se retire de tous les territoires ukrainiens qu'elle a saisis.

Mais le Kremlin a déclaré que l'Occident devait reconnaître l'annexion déclarée par Moscou en septembre de "nouveaux territoires" avant toute discussion avec Poutine.

La semaine dernière, Macron s'est entretenu avec le président américain Joe Biden à Washington sur la guerre en Ukraine. M. Biden a déclaré par la suite qu'il n'y avait aucune condition aux discussions entre les États-Unis et la Russie pour mettre fin au conflit.

La sous-secrétaire américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a toutefois déclaré que l'insistance de M. Poutine à reconnaître les annexions déclarées indiquait qu'il ne prenait pas au sérieux les pourparlers de paix.

"La diplomatie est évidemment l'objectif de tous, mais il faut avoir un partenaire de bonne volonté", a-t-elle déclaré aux journalistes après avoir rencontré Zelenskiy à Kiev le week-end dernier. "Et il est très clair ... que Poutine n'est pas sincère ou prêt pour cela".

Zelenskiy n'a pas commenté la suggestion de Macron.

"CELA NE VOLERA PAS"

La suggestion de Macron de décrocher des garanties de sécurité pour Moscou a également suscité des critiques dans certains pays baltes qui bordent la Russie et la considèrent comme une menace croissante.

L'ancien premier ministre finlandais Alexander Stubb a déclaré qu'il était "fondamentalement" en désaccord avec Macron.

"Les seules garanties de sécurité sur lesquelles nous devrions nous concentrer sont essentiellement non-russes", a-t-il déclaré sur son compte Twitter. "La Russie doit d'abord garantir qu'elle n'attaque pas les autres".

L'ancien ministre des Affaires étrangères de Lituanie, Linas Linkevicus, a déclaré que la Russie avait des garanties de sécurité tant qu'elle n'attaquait pas, n'annexait pas et n'occupait pas ses voisins.

"Si quelqu'un veut créer une nouvelle architecture de sécurité qui permet à un État terroriste de poursuivre ses méthodes d'intimidation, il devrait y réfléchir à deux fois, cela ne passera pas", a déclaré Linkevicus sur Twitter.

À Kiev, David Arakhamia, un parlementaire et membre de l'équipe de négociation de l'Ukraine avec la Russie au moment des négociations, a déclaré que l'Ukraine est prête à fournir à la Russie des garanties de sécurité tant qu'elle remplit quatre conditions.

"Pour cela, il suffit de : quitter le territoire de notre pays, payer des réparations, punir tous les criminels de guerre ; renoncer volontairement aux armes nucléaires", a déclaré Arakhamia sur l'application de messagerie Telegram.

"Après cela, nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations et à parler de garanties de sécurité."

Macron et Zelenskiy ont eu de fréquents entretiens pendant les plus de neuf mois de guerre, et Zelenskiy a remercié le président français d'avoir essayé de trouver des solutions diplomatiques tout en rejetant également les suggestions de Macron selon lesquelles Kiev pourrait être prêt à faire des compromis.

En mai, Macron a également été largement critiqué pour avoir dit que la Russie ne devait pas être humiliée afin que, lorsque les combats cesseront en Ukraine, une solution diplomatique puisse être trouvée.