L'Ukraine exclut toute concession territoriale, alors que la Russie intensifie ses attaques

Les sirènes des raids aériens ont retenti dans toute l'Ukraine lundi matin, sonnant l'alarme quotidienne avant les attaques anticipées des forces russes dans l'est et le sud du pays.

La Russie a intensifié son pilonnage des régions de Donbas et de Mykolaiv par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, dans ce que l'Ukraine a décrit comme une stratégie de "terre brûlée" pour prendre le contrôle du front oriental.

"La guerre doit se terminer par la restauration complète de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine", a déclaré Andriy Yermak, chef d'état-major de la présidence ukrainienne, dans un message Twitter dimanche.

Le président polonais Andrzej Duda a proposé le soutien de Varsovie, déclarant dimanche aux législateurs à Kiev que la communauté internationale devait exiger le retrait complet de la Russie et que le sacrifice de tout territoire serait un "coup dur" pour l'Occident tout entier.

"Des voix inquiétantes sont apparues, affirmant que l'Ukraine devrait céder aux exigences de Poutine", a déclaré M. Duda, le premier dirigeant étranger à s'adresser en personne au parlement ukrainien depuis l'invasion russe du 24 février.

"Seule l'Ukraine a le droit de décider de son avenir".

L'Ukraine et la Pologne ont convenu d'établir un contrôle douanier frontalier commun et de travailler sur une société ferroviaire commune afin de faciliter la circulation des personnes et d'augmenter les exportations de l'Ukraine.

La plupart des réfugiés ukrainiens sont passés dans l'Union européenne par des points de passage frontaliers en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie et en Roumanie. La Pologne a accordé le droit de vivre et de travailler et de demander des paiements de sécurité sociale à plus de 3 millions d'Ukrainiens.

L'Ukraine, l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et de maïs, n'a pas été en mesure d'exporter près de 25 millions de tonnes de céréales, ce qui a provoqué une flambée des prix alimentaires mondiaux.

PLAIDOYER POUR DES SANCTIONS PLUS FORTES

S'exprimant lors de la même session parlementaire, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a renouvelé son plaidoyer pour des sanctions économiques plus fortes contre Moscou.

"Les demi-mesures ne doivent pas être utilisées lorsque l'agression doit être arrêtée", a-t-il déclaré.

Lors d'une conférence de presse avec M. Duda, M. Zelenskiy a déclaré que 50 à 100 Ukrainiens mouraient chaque jour sur le front oriental de la guerre, dans ce qui semblait être une référence aux pertes militaires.

La Russie mène une offensive majeure à Louhansk, l'une des deux provinces du Donbas, après avoir mis fin à des semaines de résistance des derniers combattants ukrainiens dans le port stratégique de Marioupol, au sud-est.

Les combats les plus intenses se sont concentrés autour des villes jumelles de Sievierodonetsk et Lysychansk, a déclaré dimanche le conseiller du ministère de l'Intérieur Vadym Denysenko à la télévision ukrainienne.

Ces villes constituent la partie orientale d'une poche tenue par les Ukrainiens, que la Russie tente d'envahir depuis la mi-avril, lorsqu'elle s'est tournée vers le sud et l'est après avoir abandonné sa tentative de prendre Kiev.

Seri Gaia, le gouverneur de Yougansk, a déclaré dans une interview à la télévision locale que la Russie utilisait une tactique de "terre brûlée".

"Ils sont en train d'effacer Sievierodonetsk de la surface de la terre", a-t-il déclaré.

Les bombardements russes et les "combats intenses" près de Sievierodonetsk se sont poursuivis, mais les forces d'invasion n'ont pas réussi à sécuriser le village voisin d'Oleksandrivka, a déclaré un militaire ukrainien.

Le ministère russe de la défense a déclaré dimanche que ses forces avaient pilonné les centres de commandement, les troupes et les dépôts de munitions ukrainiens dans le Don bas et la région de Mykolaiv, dans le sud, avec des frappes aériennes et de l'artillerie.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces rapports sur le champ de bataille.

Les séparatistes soutenus par la Russie contrôlaient déjà certaines parties de Iougansk et des Don'ts voisins avant l'invasion, mais Moscou veut s'emparer du reste du territoire tenu par les Ukrainiens dans cette région.

L'armée ukrainienne a déclaré que sept civils ont été tués et huit blessés lors des attaques russes dans le Donbas dimanche. Les chiffres pour Yougansk n'ont pas été divulgués.

PAS DE CONCESSIONS, PAS DE CESSEZ-LE-FEU

Le principal négociateur ukrainien, le conseiller de Zelenskiy Mykhailo Podolyak, a exclu toute concession territoriale et rejeté les appels à un cessez-le-feu immédiat dans une interview accordée à Reuters samedi, affirmant que toute concession se retournerait contre lui car la Russie profiterait de l'interruption des combats pour revenir plus forte.

Les récents appels à un cessez-le-feu immédiat sont venus du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et du Premier ministre italien, Mario Draghi.

La fin des combats à Mariupol, la plus grande ville que la Russie ait capturée, a donné à Poutine une rare victoire après une série de revers en près de trois mois de combat.

Le contrôle total de Marioupol donne à la Russie le contrôle d'une route terrestre reliant la péninsule de Crimée, dont Moscou s'est emparée en 2014, à la Russie continentale et aux parties de l'est de l'Ukraine tenues par les séparatistes prorusses.

Dimanche, les soldats russes sont entrés dans l'aciérie Azovstal de Marioupol, le dernier bastion ukrainien, et ont commencé à enlever les mines et les débris du complexe détruit.

Parallèlement aux sanctions, les nations occidentales ont augmenté les livraisons d'armes et d'autres aides à l'Ukraine, y compris une nouvelle enveloppe de 40 milliards de dollars des États-Unis.

Moscou affirme que les sanctions occidentales et l'aide à Kiev équivalent à une "guerre par procuration" menée par Washington et ses alliés.

Poutine qualifie l'invasion d'"opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la débarrasser des nationalistes radicaux anti-russes. L'Ukraine et ses alliés ont rejeté cette affirmation comme étant un prétexte sans fondement pour la guerre, qui a tué des milliers de personnes en Ukraine et déplacé des millions d'autres.