L'Ukraine exhorte l'ONU et la Turquie à entamer des pourparlers pour prolonger l'accord sur les céréales

Yuriy Vaskov, vice-ministre ukrainien de la restauration, a déclaré à Reuters la semaine dernière que Kiev demanderait à toutes les parties d'entamer des discussions pour reconduire l'accord, en cherchant une prolongation d'au moins un an qui inclurait les ports de Mykolaiv.

L'initiative sur les céréales de la mer Noire, négociée par l'ONU et la Turquie en juillet dernier, a permis d'exporter des céréales depuis trois ports ukrainiens. L'accord a été prolongé en novembre et expirera le 18 mars, sauf si une prolongation est convenue.

"Nous avons envoyé une lettre demandant de commencer à traiter cette question car le 18 mars est très proche, mais nous n'avons pas eu de retour jusqu'à présent", a déclaré une source.

Un important producteur et exportateur mondial de céréales, les exportations de céréales de l'Ukraine étaient en baisse de près de 27% à 31,8 millions de tonnes pour la saison 2022/23 au 27 février, impactées par une plus petite récolte et des difficultés logistiques causées par l'invasion russe.

L'Ukraine exporte environ 3 millions de tonnes de produits agricoles par mois dans le cadre de l'accord, mais M. Vaskov a déclaré que l'Ukraine était en mesure d'exporter 6 millions de tonnes par mois à partir des ports de la région d'Odessa et de les porter à 8 millions de tonnes si Mykolaiv adhère à l'accord.

Malgré une diminution de la récolte de céréales de 2022 à environ 54 millions de tonnes contre un record de 86 millions en 2021, au moins 30 millions de tonnes de céréales sont encore dans les silos et pourraient être exportées, selon le ministère de l'agriculture.