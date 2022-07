L'Ukraine fait état d'affrontements dans l'est alors que les États-Unis font pression sur le front diplomatique

Les forces russes ont attaqué les positions ukrainiennes près de la ville de Sloviansk, dans l'est du pays, mais ont été forcées de se retirer, a déclaré l'armée ukrainienne, ajoutant que les forces russes avaient lancé une attaque au missile de croisière sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est, depuis leur côté de la frontière. Elle n'a donné aucun détail sur les dégâts ou les victimes.

Le gouverneur de la région de Luhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les forces russes se rassemblaient dans la zone du village de Bilohorivka, à environ 50 km (30 miles) à l'est de Sloviansk.

"L'ennemi [...] bombarde les localités environnantes, effectue des frappes aériennes, mais il n'est toujours pas en mesure d'occuper rapidement l'ensemble de la région de Louhansk", a-t-il déclaré sur la chaîne de messagerie Telegram.

"Rien que pendant la dernière nuit, les Russes ont lancé sept barrages d'artillerie et quatre frappes à la roquette".

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.

La Russie affirme vouloir prendre le contrôle de l'ensemble du Donbas, le cœur industriel oriental composé des provinces de Louhansk et de Donetsk, au nom des séparatistes soutenus par Moscou dans deux républiques populaires autoproclamées.

Le gouverneur de la région de Donetsk a déclaré que six civils ont été tués dans une attaque à la roquette russe contre un immeuble d'habitation dans la ville de Chasiv Yar, à environ 30 km (20 miles) au sud-est de Sloviansk, et qu'une trentaine de personnes seraient coincées dans les ruines.

L'agence de presse russe Tass, quant à elle, a cité des séparatistes pro-russes affirmant que les forces ukrainiennes avaient tiré un barrage d'artillerie sur les quartiers résidentiels de la ville de Donetsk.

Le porte-parole de l'armée ukrainienne n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré samedi que l'armée russe avait volontairement visé des civils.

La Russie, qui a revendiqué le contrôle de toute la province de Louhansk le week-end dernier, nie avoir ciblé des civils.

La Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février dans ce qu'elle a appelé une "opération spéciale" pour dégrader ses capacités militaires et éradiquer ce qu'elle appelle de dangereux nationalistes. Kiev et ses alliés occidentaux qualifient l'invasion d'accaparement de terres sans provocation.

Les forces ukrainiennes ont opposé une résistance acharnée et l'Occident a imposé des sanctions radicales à la Russie afin de la forcer à se retirer.

L'ACCENT SUR LA DIPLOMATIE

Dans le sud, les forces ukrainiennes ont tiré des missiles et de l'artillerie sur des positions russes, y compris des dépôts de munitions dans la région de Chornobaivka, a déclaré le commandement militaire ukrainien.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est en Asie, où il a exhorté la communauté internationale à unir ses forces pour condamner l'agression russe.

Il a déclaré aux journalistes samedi qu'il avait fait part de ses inquiétudes à son homologue chinois, Wang Yi, concernant l'alignement de Pékin sur Moscou. [L1N2YQ0AN]

Les deux hommes se sont rencontrés pendant plus de cinq heures en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 sur l'île indonésienne de Bali. Le Russe Sergueï Lavrov a quitté une réunion qui s'y tenait vendredi, dénonçant l'Occident pour des "critiques frénétiques".

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré, sans donner de détails, que Wang et Blinken avaient discuté de l'Ukraine.

Il a cité Wang qui a déclaré que les relations sino-américaines risquaient d'être encore plus "égarées", de nombreuses personnes croyant que "les Etats-Unis souffrent d'un accès de plus en plus grave de 'Chinaphobie'".

Peu avant l'invasion russe, Pékin et Moscou ont annoncé un partenariat "sans limites", bien que les responsables américains aient déclaré qu'ils n'avaient pas vu la Chine se soustraire aux sanctions imposées à la Russie par les États-Unis ou lui fournir des équipements militaires.

Blinken était en Thaïlande dimanche et doit se rendre au Japon lundi.

Zelenskiy a renvoyé plusieurs des principaux envoyés de l'Ukraine à l'étranger, déclarant que cela faisait partie des "pratiques diplomatiques normales". Il a déclaré qu'il nommerait de nouveaux ambassadeurs en Allemagne, en Inde, en République tchèque, en Norvège et en Hongrie.

Zelenskiy a exhorté ses diplomates à obtenir un soutien international et des armes haut de gamme pour ralentir l'avancée de la Russie.

Mais l'Ukraine a subi un revers diplomatique samedi, lorsque le Canada a déclaré qu'il restituerait une turbine réparée que Gazprom, contrôlé par l'État russe, a utilisée pour fournir du gaz naturel à l'Allemagne. L'Ukraine avait fait valoir qu'un retour violerait les sanctions imposées à la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a signalé que le Kremlin n'était pas d'humeur à faire des compromis, affirmant que les sanctions contre la Russie risquaient de provoquer une hausse "catastrophique" des prix de l'énergie.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que les sanctions fonctionnaient, faisant écho aux appels à davantage de livraisons d'armes occidentales de haute précision.

"Les Russes tentent désespérément de lever ces sanctions, ce qui prouve qu'elles leur font du tort. Par conséquent, les sanctions doivent être renforcées jusqu'à ce que Poutine abandonne ses plans agressifs", a déclaré M. Kuleba lors d'un forum à Dubrovnik par liaison vidéo.