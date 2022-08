L'Ukraine fait face à un test clé sur le plan de gel de la dette afin d'éviter un défaut de paiement désordonné.

Les détenteurs d'obligations ont jusqu'à 17 heures, heure de New York (2100 GMT), mardi, pour décider s'ils soutiennent ou non la proposition du gouvernement ukrainien, qui est confronté à un déficit de financement mensuel de 5 milliards de dollars et à des pressions sur les liquidités suite à l'invasion de la Russie le 24 février. Le temps est précieux : le pays a une obligation d'un milliard de dollars qui arrive à échéance le 1er septembre.

Les créanciers attendront probablement d'être relativement proches de la date limite pour voter, a déclaré une personne familière avec la pensée de l'Ukraine. Les investisseurs devraient soutenir le gel de la dette, a ajouté la personne.

Lors de l'annonce de sa proposition, le ministre ukrainien des finances, Sergii Marchenko, a déclaré qu'elle avait des "indications explicites de soutien" de la part de certains des plus grands fonds d'investissement du monde, dont BlackRock, Fidelity, Amia Capital et Gemsstock.

Les créanciers d'Ukravtodor et d'Ukrenergo, deux entreprises publiques dont la dette est garantie par le gouvernement, ont également jusqu'au 9 août pour voter sur un plan similaire au plan souverain.

S'AGIT-IL D'UN DÉFAUT DE PAIEMENT ?

Le moratoire de deux ans sur les paiements de la dette extérieure permettrait à l'Ukraine d'éviter un défaut contractuel ou légal, car toute modification des conditions des obligations aurait l'aval des créanciers, a déclaré à Reuters Rodrigo Olivares-Caminal, professeur de droit bancaire et financier à l'Université Queen Mary de Londres.

Toutefois, les créanciers pourraient demander si une assurance contre le défaut de paiement, connue sous le nom de credit default swaps (CDS), devrait entrer en jeu, car un report de paiement pourrait être considéré comme un événement de crédit par l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Les investisseurs sont assis sur environ 221 millions de dollars d'assurance sur la dette de l'Ukraine, selon les données de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) sur les CDS.

Les agences de notation de crédit pourraient également classer cette situation comme un "défaut sélectif" ou un "défaut".

"Un défaut contractuel, un événement de crédit et un défaut de notation de crédit sont trois concepts différents bien que liés", a déclaré Olivares-Caminal. "Le fait d'encourir l'un des trois ne signifie pas que les deux autres se déclencheront".

Alors que l'on s'attend à ce que les investisseurs soutiennent le gel, il n'est pas clair si le pays peut encore avoir besoin d'une restructuration de sa dette à moyen terme.

"C'est juste un bouton de pause - nous ne savons pas dans quel état sera l'Ukraine dans quelques mois ou quelques années", a déclaré Luis Peixoto, économiste des marchés émergents chez BNP Paribas à Londres. "Les investisseurs se préparent déjà à une restructuration de la dette".

Les obligations libellées en dollars se négocient à des prix très bas, certains ne dépassant pas 17 cents par dollar.

Battue par la guerre, que la Russie qualifie d'"opération militaire spéciale", l'Ukraine est confrontée à une contraction économique de 35 à 45 % en 2022, selon les estimations du gouvernement et des analystes, et dépend fortement du financement étranger de ses partenaires occidentaux.

L'Ukraine vise à conclure un accord pour un programme de 15 à 20 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international avant la fin de l'année.

L'Ukraine a restructuré sa dette en 2015 après une crise économique liée à une insurrection soutenue par la Russie dans son est industriel. L'accord lui a laissé un grand nombre de paiements dus annuellement entre 2019 et 2027, et elle est retournée sur les marchés internationaux en 2017 avec une émission de dette en devise forte de 3 milliards de dollars.

Pour que le plan de gel de la dette extérieure soit couronné de succès, la sollicitation dite de consentement requiert le soutien des investisseurs détenant deux tiers des 13 euro-obligations arrivant à échéance entre 2022 et 2033, et au moins 50 % des détenteurs de chaque obligation.

Le gouvernement a lancé une proposition distincte sur ses 2,6 milliards de dollars de bons de souscription du PIB en circulation, un titre dérivé qui déclenche des paiements liés à sa croissance économique.

Fin juillet, l'entreprise énergétique publique ukrainienne Naftogaz est devenue la première entité gouvernementale ukrainienne à faire défaut depuis le début de l'invasion russe. Les obligations de Naftogaz ne sont pas garanties par le souverain.