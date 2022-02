L'Ukraine ferme l'espace aérien aux vols civils

(Reuters) - L'Ukraine a fermé jeudi son espace aérien aux vols civils, invoquant un risque élevé pour la sécurité, alors que le régulateur européen de l'aviation a émis une recommandation de ne pas survoler les zones frontalières de la Russie et de la Biélorussie, en raison des activités militaires.

Le président russe Vladimir Poutine a autorisé une opération militaire dans l'est de l'Ukraine dans ce qui semble être le début d'une guerre en Europe.

Sur son site web, l'autorité ukrainienne de gestion du trafic aérien a annoncé que l'espace aérien du pays était fermé aux vols civils à partir de 0045 GMT jeudi, et que les services de trafic aérien étaient suspendus.

L'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) a déclaré que l'espace aérien de la Russie et de la Biélorussie situé à moins de 100 milles nautiques de leurs frontières avec l'Ukraine pourrait également présenter des risques pour la sécurité.

"Il existe à la fois un risque de ciblage intentionnel et d'identification erronée d'avions civils", a précisé l'agence dans un bulletin sur les zones de conflit.

"La présence et l'utilisation possible d'un large éventail de systèmes de guerre terrestres et aériens constituent un risque élevé pour les vols civils opérant à toutes les altitudes et à tous les niveaux de vol".

L'industrie aéronautique a pris davantage conscience des risques que les conflits posent à l'aviation civile depuis que le vol MH17 de Malaysia Airlines a été abattu alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine en 2014.

La compagnie Air France a annoncé prolonger la suspension de sa desserte de Kiev jusqu'à nouvel ordre en raison de la situation.

L'AESA a déclaré que le ministère russe de la Défense avait envoyé à l'Ukraine un message urgent l'avertissant d'un risque élevé pour la sécurité des vols, en raison de l'utilisation d'armes et d'équipements militaires à partir de 0045 GMT, et avait demandé au contrôle du trafic aérien ukrainien de suspendre les vols.

(Reportage Jamie Freed à Sydney et Tim Hepher à Paris; version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)

