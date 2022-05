L'Ukraine ferme officiellement les ports maritimes capturés par la Russie

Les ports de la mer d'Azov de Mariupol, Berdiansk et Skadovsk et le port de la mer Noire de Kherson ont été fermés "jusqu'au rétablissement du contrôle", a indiqué le ministère dans un communiqué.

"L'adoption de cette mesure est causée par l'impossibilité d'assurer le service des navires et des passagers, de réaliser des cargaisons, des transports et d'autres activités économiques connexes, de garantir le niveau approprié de sécurité de la navigation", a-t-il précisé.

Tous les ports maritimes ukrainiens ont suspendu leur activité à la suite de l'invasion russe de la fin février. Les forces russes ont capturé certains ports et en ont bloqué d'autres.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré lundi que l'Ukraine pourrait perdre des dizaines de millions de tonnes de céréales en raison du contrôle exercé par la Russie sur la navigation en mer Noire, ce qui déclencherait une crise alimentaire qui toucherait l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

"La Russie ne laisse pas les navires entrer ou sortir, elle contrôle la mer Noire", a déclaré Zelenskiy au programme d'information australien 60 Minutes.

"La Russie veut bloquer complètement l'économie de notre pays".

La Russie qualifie son intervention en Ukraine d'"opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'allégation fasciste est sans fondement et que la guerre est un acte d'agression non provoqué.

L'Ukraine, un important producteur agricole, avait l'habitude d'exporter la plupart de ses marchandises par voie maritime mais a été contrainte de passer à l'exportation par train via sa frontière occidentale ou par ses petits ports sur le Danube.

Le ministère a déclaré la semaine dernière que les exportations de céréales de l'Ukraine avaient atteint 45,709 millions de tonnes au cours de la saison 2021/22, de juillet à juin.

Il a précisé que ce volume comprenait 763 000 tonnes exportées en avril, mais n'a pas donné de chiffres comparatifs. De hauts responsables de l'agriculture ont déclaré ce mois-ci que l'Ukraine avait exporté 300 000 tonnes de céréales en mars.